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"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

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У четвер, 21 березня, популярний український гурт "Время и Стекло" презентував нову пісню українською мовою. Трек "Дим" викликав справжній фурор у мережі.

Судячи з усього, разом із треком гурт також презентував і кліп на нього. Відео з піснею "Дім" опубліковане на офіційному YouTube-каналі "Время и Стекло" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, учасники бенду Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) викликали захват у аудиторії композицією нового формату, який раніше не був характерним для гурту.

Время и Стекло

Время и Стекло

voiceshowbiz.com

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"Це особлива для мене пісня. Я закохалася в неї з першої секунди, коли почула в демо-версії. Вона магічна і чарівна, повністю занурює в свою атмосферу.У ній є все: краса, чуттєвість і сексуальність", – розповіла про нову роботу Надя.

Надя Дорофєєва та Позитив на зйомках кліпу

Надя Дорофєєва та Позитив на зйомках кліпу

Прес-служба

Соліст колективу Позитив, в свою чергу, розповів, що композиція є новим подихом для гурту. Авторами українського тексту стали Олексій Потапенко (Потап) та Андрій Безкровний (DJ Bloodless з групи MOZGI).

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Надя Дорофєєва та Позитив на зйомках кліпу

Надя Дорофєєва та Позитив на зйомках кліпу

Прес-служба

Фанати прийшли в захват і від того, як звучить нова пісня, і від того, що вона виконується українською мовою.

Кадр із кліпу "Дим"

Кадр із кліпу "Дим"

Скріншот із відео на YouTube

"Дуже круто! Робіть більше українською! Пісня одразу в топ", – зазначили фанати.

"Приємно чути рідною мовою. Не очікували такого, спасибі за те, що просуваєте українську мову!" – додали інші.

Кадр із кліпу "Дим"

Кадр із кліпу "Дим"

Скріншот із відео на YouTube

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"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

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''Краща з їхніх пісень'': гурт ''Время и Стекло'' порадував фанів новим треком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року відбулася прем'єра нового хіта українського поп-гурту "Время и Стекло" під назвою "Песня про лицо". Ролик одразу ж викликав ажіотаж у мережі.

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Особи
Надія ДорофєєваОлексій Завгородній (Позитив)Час минув
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Пока люди стараются на международных языках исполнятт, бандеры свинячему учатся)))
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