Різниця в 30 років: Цекало таємно одружився в четвертий раз на молодій зірці Голлівуду

57-річний продюсер і шоумен Олександр Цекало, який нещодавно розлучився з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією, одружився в четвертий раз.

Його обраницею стала голлівудська модель Дарина Ервін, яка молодша за Олександра на 30 років. Пара розписалася в США в присутності близьких друзів, пише "СтарХит".

27-річна модель також прийняла рішення змінити прізвище на Цекало. Дівчина проживає в Лос-Анджелесі, в той час як Олександр живе в Москві.

Дарина Ервін Старх

Новини Спливли несподівані подробиці про коханку Цекала

"Вони розписалися в Беверлі-Хіллз. Запросили тільки найближчих друзів і родичів. Святкування планують влаштувати в травні, тоді вже буде пишне торжество. До речі, наскільки ми знаємо, Дарина хотіла залишити своє прізвище – Ервін. Але потім вирішила все ж поміняти на Цекало" , – розповіло виданню джерело з оточення коханої Цекало.

Олександр Цекало з молодою пасією Старх

Також вони додали, що пара змушена жити на дві країни – Америку і Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Щоправда тоді ходили чутки, що це коханка артиста. Пізніше артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

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