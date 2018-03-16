Рідні Табакова проігнорували його похорон

Колишня дружина та дочка російського актора Олега Табакова не прийшли на його похорон, який відбувся 15 березня у Москві.

Донька Олександра від першого шлюбу та колишня дружина Людмила Крилова проігнорували церемонію прощання з артистом, передає "Комсомольская правда".

"Олександра йому не пробачила", - шепотілися в публіці.

Похорон Олега Табакова РІА Новини

Зазначимо, що Крилова та Табаков прожили разом 34 роки. Вони розлучилися після того, як у артиста зав'язався роман з актрисою Мариною Зудіною. Діти від першого шлюбу не пробачили зраду Табакова. І якщо старший син Антон ще знайшов у собі сили спілкуватися із батьком, то дочка Олександра поставила на їхніх відносинах точку.

Олег Табаков з першою дружиною Людою (праворуч) і донькою Сашею Комсомольська правда

"Нічого вам говорити не хочу, але з Табаковим я контакт давним-давно перестала підтримувати. Думала, нова сім'я його виходить", - говорила 79-річна Крилова і додала, що обов'язково згадає Табакова добрим словом, проте "без допомоги преси".

Нагадаємо, що останні кілька місяців Табаков провів у московській клініці. У листопаді 2017 року Табакова госпіталізували, пославшись нібито на планову перевірку здоров'я. Однак пізніше стало відомо, що низка театральних вистав за участю актора були скасовані, самому ж Табакову стало значно гірше.

У січні стан артиста покращився, він міг орієнтуватися у просторі та часі. Однак вже до кінця місяця медики повідомили про різке погіршення. У Табакова почалися судоми, анестезіологи були змушені підтримувати стан глибокої седації.

Як повідомляв "Обозреватель", лікарі робили найпесимістичніші прогнози, проте родичі не наважувалися відключити артиста від апаратів підтримки життєдіяльності. 12 березня у Табакова стався серцевий напад. Він помер о 15:15 за київським часом.