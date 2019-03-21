Ридали і згадували особисті історії: російські зірки попрощалися з Началовою

У четвер, 21 березня, у Москві відбувся похорон відомої російської співачки Юлії Началової, яка трагічно померла 16 березня після тривалої боротьби з низкою захворювань.
Так, артистку поховали на 17-ій ділянці Троєкурівського кладовища у Москві, поруч із засновником телеканалу НТВ, російським політологом Ігорем Малашенком, який наклав на себе руки в Іспанії. Попрощатися з Началовою прийшла ледь не половина шоу-бізнесу РФ. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто був помічений на похороні Юлії.
У більшості зірки охоче спілкувалися з пресою поблизу ритуального залу Троєкурівського кладовища, до самого залу журналістів не пускали — будь-яка зйомка теж була заборонена.
Труна з тілом Юлії
МК.Ru
Відомі артисти Філіп Кіркоров, Катя Лель, Барі Алібасов, Анастасія Стоцька, гурти "Блестящие" і "Премьер-Министр" поділилися своїми спогадами про Началову і розповіли якісь історії про неї. Також всі вони зазначали, що щиро сумують через передчасний відхід 38-річної співачки і не можуть до кінця повірити в те, що сталося.
Анастасія Стоцька
МК.Ru
"Те, що у мене зараз у голові — це що переживають батьки. Це страшне горе, коли батьки ховають дітей. А коли це такі діти, коли вся країна милувалася, слухала її пісні... Сонечко, навіть взимку завжди посміхалася. Неймовірно красива, добра, ніжна. Навіть не віриться", — зі скорботою розповів Кіркоров.
Філіп Кіркоров
МК.Ru
"Вона була талановита, красива і юна. Помирати такі не повинні", — коротко зазначив Барі Алібасов.
"Блестящие"
Ранок
Барі Алібасов
МК.Ru
Катя Лель зі свого боку розповіла, що запам'ятала її дуже "легкою" і життєрадісною:
"Ситуація: безсонна ніч, ми сидимо в аеропорту 7 годин, а Юлія сміється. Вона абсолютно оптимістична завжди була. Може, Господь забирає таких людей, тому що їм не місце в такому жорстокому світі. У нас були плани спільні. Я дізналася, що вона в реанімації, з преси, я молилася. І коли дізналася, знову ж від преси, що її більше немає — це був шоковий стан".
Катя Лель
МК.Ru
Кирило Андрєєв з дружиною ("Иванушки")
МК.Ru
Олександр Пєсков
МК.Ru
Були й ті, хто зовсім не хотів спілкуватися з пресою. Наприклад, артистка Лариса Доліна, яка є хрещеною матір'ю доньки Началової, весь час провела біля труни. Як відзначали очевидці — легендарна виконавиця дивилася в одну точку, іноді тільки відривалася на те, щоб підтримати дочку Юлії, 12-річну Віру.
Лариса Доліна
Super
Також попрощатися з Началовою прийшов і співак, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов. Він навідріз відмовився коментувати те, що трапилося, різко кинувши фразу "дайте пройти!". Потім артист нібито почав штовхати журналістів і поспіхом пішов до ритуального залу.
Влад Топалов
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Серед інших на похорон Началової прийшли також такі зірки: екс-соліст гурту "На-На" Володимир Льовкін, співачки Ірина Салтикова, Зара, гуморист Олександр Пєсков, виконавці Віктор Салтиков і Денис Клявер, актор В'ячеслав Манучаров, артист Андрій Разін та багато інших. Співак Микола Басков передав траурний вінок з білих квітів у пам'ять про Началову, на церемонію він не прийшов. Не прийшла і примадонна Алла Пугачова, яка знала Юлію Началову від самого дитинства.
Вінок від Баскова
МК.Ru
Зара
МК.Ru
Олена Борщова
МК.Ru
Олександр Толмацький (батько Децла)
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Гурт "Премьер-Министр"
МК.Ru
Денис Клявер
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Як відомо, 38-річна Юлія Началова останні дні свого життя перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня повідомили про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру у крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
За деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема нирки, її ввели у стан медикаментозної коми. Власне, до тями вона не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч у лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
Пізніше стало відомо, що співачка Юлія Началова незадовго до смерті боролася з онкологічним захворюванням — лімфомою.
На похороні піар-директор Началової спростувала чутки про те, що співачка хворіла на рак. За її словами, розтин показав — Началова не пережила другу хвилю сепсису (зараження крові — Ред).
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