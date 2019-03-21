Ридали і згадували особисті історії: російські зірки попрощалися з Началовою

У четвер, 21 березня, у Москві відбувся похорон відомої російської співачки Юлії Началової, яка трагічно померла 16 березня після тривалої боротьби з низкою захворювань.

Так, артистку поховали на 17-ій ділянці Троєкурівського кладовища у Москві, поруч із засновником телеканалу НТВ, російським політологом Ігорем Малашенком, який наклав на себе руки в Іспанії. Попрощатися з Началовою прийшла ледь не половина шоу-бізнесу РФ. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто був помічений на похороні Юлії.

У більшості зірки охоче спілкувалися з пресою поблизу ритуального залу Троєкурівського кладовища, до самого залу журналістів не пускали — будь-яка зйомка теж була заборонена.

Труна з тілом Юлії МК.Ru

Відомі артисти Філіп Кіркоров, Катя Лель, Барі Алібасов, Анастасія Стоцька, гурти "Блестящие" і "Премьер-Министр" поділилися своїми спогадами про Началову і розповіли якісь історії про неї. Також всі вони зазначали, що щиро сумують через передчасний відхід 38-річної співачки і не можуть до кінця повірити в те, що сталося.

Анастасія Стоцька МК.Ru

"Те, що у мене зараз у голові — це що переживають батьки. Це страшне горе, коли батьки ховають дітей. А коли це такі діти, коли вся країна милувалася, слухала її пісні... Сонечко, навіть взимку завжди посміхалася. Неймовірно красива, добра, ніжна. Навіть не віриться", — зі скорботою розповів Кіркоров.

Філіп Кіркоров МК.Ru

"Вона була талановита, красива і юна. Помирати такі не повинні", — коротко зазначив Барі Алібасов.

"Блестящие" Ранок

Новини Названо колосальну вартість місця для поховання Началової

Барі Алібасов МК.Ru

Катя Лель зі свого боку розповіла, що запам'ятала її дуже "легкою" і життєрадісною:

"Ситуація: безсонна ніч, ми сидимо в аеропорту 7 годин, а Юлія сміється. Вона абсолютно оптимістична завжди була. Може, Господь забирає таких людей, тому що їм не місце в такому жорстокому світі. У нас були плани спільні. Я дізналася, що вона в реанімації, з преси, я молилася. І коли дізналася, знову ж від преси, що її більше немає — це був шоковий стан".

Катя Лель МК.Ru

Кирило Андрєєв з дружиною ("Иванушки") МК.Ru

Олександр Пєсков МК.Ru

Були й ті, хто зовсім не хотів спілкуватися з пресою. Наприклад, артистка Лариса Доліна, яка є хрещеною матір'ю доньки Началової, весь час провела біля труни. Як відзначали очевидці — легендарна виконавиця дивилася в одну точку, іноді тільки відривалася на те, щоб підтримати дочку Юлії, 12-річну Віру.

Лариса Доліна Super

Також попрощатися з Началовою прийшов і співак, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов. Він навідріз відмовився коментувати те, що трапилося, різко кинувши фразу "дайте пройти!". Потім артист нібито почав штовхати журналістів і поспіхом пішов до ритуального залу.

Влад Топалов Super

Серед інших на похорон Началової прийшли також такі зірки: екс-соліст гурту "На-На" Володимир Льовкін, співачки Ірина Салтикова, Зара, гуморист Олександр Пєсков, виконавці Віктор Салтиков і Денис Клявер, актор В'ячеслав Манучаров, артист Андрій Разін та багато інших. Співак Микола Басков передав траурний вінок з білих квітів у пам'ять про Началову, на церемонію він не прийшов. Не прийшла і примадонна Алла Пугачова, яка знала Юлію Началову від самого дитинства.

Вінок від Баскова МК.Ru

Зара МК.Ru

Олена Борщова МК.Ru

Олександр Толмацький (батько Децла) Super

Гурт "Премьер-Министр" МК.Ru

Денис Клявер Super

Як відомо, 38-річна Юлія Началова останні дні свого життя перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня повідомили про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру у крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

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