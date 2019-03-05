Реклама з Кіркоровим опинилася поза законом у Росії: що трапилося

У Росії визнали невідповідною закону рекламу ліків від горла "Гексорал", в якій знявся "король поп-музики" Філіп Кіркоров.

Як ідеться на сайті Федеральної антимонопольної служби, відомство видало припис про припинення порушення закону компанії Johnson&Johnson (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У ній присутнє некоректне порівняння, введення споживачів в оману, а також гарантія позитивної дії. 4 березня 2019 Комісія ФАС Росії визнала ТОВ "Джонсон&Джонсон" винним у порушенні Закону про рекламу. У жовтні 2018 року в ефірі деяких телеканалів (ТВ-3, Перший канал, СТС) компанія розповсюджувала неналежний рекламний ролик лікарського препарату "Гексорал", – ідеться в поясненні.

Уточнюється, що в рекламі було використано твердження "Гексорал. Хворобогасник №1", але критерії, за якими здійснювалося порівняння, розміщувалися на незначній площі кадру і показувалися три секунди.

Філіп Кіркоров у рекламі Скріншот

"Однак виноска, яку виконано дрібним шрифтом, розміщено на незначній площі кадру і вона демонструється лише 3 секунди, не дозволяючи споживачам сприйняти інформацію, яка міститься в ній. А значить, фактично в рекламі відсутня. При цьому інформація про першість "Гексоралу" наводиться в рекламі великим шрифтом, на ній фіксується увага споживачів", – уточнили у відомстві.

Тому вказівка на його перевагу над іншими препаратами є некоректною і вводить споживачів в оману, що порушує Закон про рекламу.

Крім того, заяву героя Кіркорова "Хотів, щоб усі хворіли, але виявився "Гексорал" сильнішим!" визнали такою, що порушує вимоги закону через запевнення споживачів в ефективності ліків і гарантії їх позитивної дії в лікуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кіркоров опинився в курйозній ситуації, прилетівши з концертом у Бурятію. Зірку не зустрів натовп шанувальників, через що йому довелося стояти на пероні.

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