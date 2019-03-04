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Регіну Тодоренко привітали з другою вагітністю

142.3тЧитати матеріал російською

Instagram-фоловери української телеведучої Регіни Тодоренко кинулися вітати її з другою вагітністю. Судячи з усього, причиною припущень став її свіжий знімок із відпочинку в Дубаї.

На особистій сторінці в соцмережі зірка тревел-шоу "Орел і Решка" опублікувала фото, на якому зображена в легкій білій сукні. У його формі деякі підписнкии Тодоренко розглянули "кругленький животик".

"Я вперше відпочиваю в Дубаї, раніше була тільки проїздом на пляжі, де моя бідна дупа стала бордового кольору, і весь наступний переліт я благала стюардесу дозволити мені летіти стоячи <...> Дубай здається мені містом майбутнього! Надихає дуже і змушує розвиватися" — поділилася вона враженнями.

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У той час як одні фоловери взялися обговорювати тему відпочинку в Дубаї, інші почали гадати, чи не вагітна Тодоренко другою дитиною.

"А животик знову кругленький", "Регіно, вас із Владом можна знову вітати?", "Ти знову вагітна? Вітаю!", "Давайте цього разу дівчинку!" — вказали в коментарях.

Сама ж Тодоренко залишила ці коментарі без відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
Тег
Instagram
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Цобенко Сергей
Цобенко Сергей
То еще мымра, тухлая рожа.
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