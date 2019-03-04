Регіну Тодоренко привітали з другою вагітністю

Instagram-фоловери української телеведучої Регіни Тодоренко кинулися вітати її з другою вагітністю. Судячи з усього, причиною припущень став її свіжий знімок із відпочинку в Дубаї.
На особистій сторінці в соцмережі зірка тревел-шоу "Орел і Решка" опублікувала фото, на якому зображена в легкій білій сукні. У його формі деякі підписнкии Тодоренко розглянули "кругленький животик".
"Я вперше відпочиваю в Дубаї, раніше була тільки проїздом на пляжі, де моя бідна дупа стала бордового кольору, і весь наступний переліт я благала стюардесу дозволити мені летіти стоячи <...> Дубай здається мені містом майбутнього! Надихає дуже і змушує розвиватися" — поділилася вона враженнями.
У той час як одні фоловери взялися обговорювати тему відпочинку в Дубаї, інші почали гадати, чи не вагітна Тодоренко другою дитиною.
"А животик знову кругленький", "Регіно, вас із Владом можна знову вітати?", "Ти знову вагітна? Вітаю!", "Давайте цього разу дівчинку!" — вказали в коментарях.
Сама ж Тодоренко залишила ці коментарі без відповіді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він усе ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив його робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо й надалі працюватиме в такому темпі.
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