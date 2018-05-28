Регіна Тодоренко потрапила в лікарню з серйозним захворюванням

Телеведуча Регіна Тодоренко потрапила в лікарню. Про це Регіна повідомила на сторінці в Instagram і опублікувала фото з палати.

У Регіни виявлений пієлонефрит (захворювання нирок, що носить інфекційно-запальний характер).

Тодоренко розповіла, що заплановані зйомки під загрозою зриву.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"А потім в нирку постукав пієлонефрит. І тепер зйомки, заплановані на найближчі 2 дні, під загрозою зриву...Прошу вибачення у всіх запрошених гостей на моє вечірнє шоу, але шалена нирка дала збій, а лікарі змусили госпіталізуватися", - поділилася Регіна.

"Дуже сподіваюся на ваше розуміння. Як тільки мене випишуть, чекаю вас знову на знімальному майданчику. Моя команда зробить все можливе, щоб вам було комфортно і без мене! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас. PS: Гірше було тільки після галюциногенних грибів ", - повідомила Тодоренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Регіна Тодоренко похвалилася н ової роботою на російському телебаченні . Знаменитість стала ведучою нового шоу "Голос вулиці" на телеканалі "П'ятниця".