Разом з нареченим: до Львова прилетить Періс Хілтон

Відома світська левиця, спадкоємиця світової мережі фамільних готелів, модель і актриса Періс Хілтон прилетить на офіційне відкриття після реконструкції львівського "Гранд Готелю", яке відбудеться 31 березня.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на власника "Гранд Готелю" Григорія Козловського.

Відомо, що в нашій країні вона буде знаходиться кілька днів разом зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем.

"Так, Періс Хілтон буде на відкритті - це вже остаточно домовилися. Справа в тому, що саме в кінці березня Періс зі своїм нареченим запланували відвідати Україну. Вони приїжджають за два дні до відкриття, тому що хочуть відвідати місця, пов'язані з дитинством дідуся її майбутнього чоловіка. Готель готовий вже практично місяць, але офіційне відкриття ми вирішили зробити саме під час їх поїздки в Україну", - розповів Козловський.

Він не назвав суму гонорару, яку отримає зірка, але уточнив, що чутки про 500 тисяч доларів є перебільшеними.

"Повірте, наші зірки мають значно більші гонорари, ніж та символічна сума, яку отримає вона", - сказав Козловський.

Як повідомляв "Обозреватель", в жовтні 2016 року Періс Хілтон побувала в Одесі.