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СпортLady

Ратаковскі випнула груди у відвертому топі: яскраві фото

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Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка є однією з найсміливіших і розкутих моделей в світі, розмістила в мережі серію відвертих фотографій.

Знімки, на яких зірка позує у відвертому блискучому топі, що підкреслює достоїнства її фігури, були опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Кадри були зроблені в Парижі, куди Емілі Ратаковскі приїхала на благодійний захід Vogue.

Емілі Ратаковскі

Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі

Instagram @emrata

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У мережі знайшли українську копію моделі Емілі Ратаковскі: фото красуні

Емілі Ратаковскі

Instagram @emrata

Знімки супермоделі набрали кілька мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів від шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі похвалилася шикарною фігурою та глибоким декольте.

Особа
Емілі Ратажковскі
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