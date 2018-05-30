Ратаковскі випнула груди у відвертому топі: яскраві фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яка є однією з найсміливіших і розкутих моделей в світі, розмістила в мережі серію відвертих фотографій.

Знімки, на яких зірка позує у відвертому блискучому топі, що підкреслює достоїнства її фігури, були опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Кадри були зроблені в Парижі, куди Емілі Ратаковскі приїхала на благодійний захід Vogue.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Знімки супермоделі набрали кілька мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів від шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Емілі Ратаковскі похвалилася шикарною фігурою та глибоким декольте.