Раптово померла зірка "Глухаря" і "Карпова": що відомо

У Росії помер відомий актор театру і кіно, виконавець ролей у картинах "Бій із тінню", "Джек Восьмьоркін — американець", "Карпов" і "Глухар" Олександр Кузнєцов.

Кузнєцов помер вранці, 6 червня у віці 59 років. Про це повідомив актор Еммануїл Віторган на особистій сторінці у Facebook.

За словами Віторгана, протягом декількох років артист боровся з онкологічним захворюванням. Знайомий Кузнєцова Денис Бондарков підтвердив, що саме рак став причиною передчасного відходу актора.

Олександр Кузнецов ТВ Центр

"У Олександра довгий час була онкологія, настав той день, коли його не стало", — сказав він РБК.

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На рахунку Олександра Кузнєцова понад 70 кіноробіт, проте найбільшу популярність принесла йому головна роль у фільмі 1988 року "Джек Восьмьоркін — американець" режисера Євгена Татарського.

У 1990-х роках Кузнєцов перебрався в Лос-Анджелес. Росіянин не лише спробував свої сили у Голлівуді (зокрема, знявся в одній із серій знаменитої "Санта-Барбари" і в серіалі "Беверлі Хіллз"), а й організував міжнародну школу акторської майстерності. У 2000-х Кузнєцов повернувся в Росію, де продовжив працювати педагогом і зніматися у фільмах і серіалах. Зокрема він зіграв ролі у популярних серіалах "Карпов" і "Глухар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Москві на 38-му році життя померла актриса, зірка серіалу "Глухар" Дарина Єгоричєва після тривалої боротьби з раком.

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