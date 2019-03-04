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/Шоубіз

Раптова смерть репера Децла: встановлена причина

10.6тЧитати матеріал російською

Російський репер Децл (Кирило Толмацький) помер у результаті гострої серцевої недостатності, яка була викликана хворобою серця.

Про це пише Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", посилаючись на офіційні результати судово-медичної експертизи.

Раптова смерть репера Децла: встановлена причина

Фото: kp.ru

"Децл помер у результаті гострої серцевої недостатності, яка з'явилася через ускладнення захворювання серцево-судинної системи — офіційні результати судово-медичної експертизи", — йдеться у повідомленні пабліка.

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Як писав раніше OBOZREVATEL, у ЗМІ з'являлися різні версії смерті музиканта. Однак його батько Олександр Толмацький заявляв, що всі повідомлення нібито про результати експертизи і причини смерті його сина не відповідали дійсності.

Репер раптово помер у ніч на 3 лютого. Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість. Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

6 лютого на офіційному YouTube-каналі Децла вийшов його останній кліп до треку Inferno, в якому Толмацький виступив композитором.

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Особа
Децл (Кирило Тлумацький)
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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