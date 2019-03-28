Rammstein випустили довгоочікуваний кліп до синглу Deutschland

Німецькі індастріал-металісти Rammstein опублікували в мережі кліп до синглу Deutschland із нового студійного альбому.

Його прем'єра відбудеться о 19:00 за київським часом. Старт трансляції вже чекають тисячі фанів із усього світу.

За декілька днів до цього Rammstein опублікували в мережі тизер нового кліпу, пообіцявши його прем'єру на 28 березня. Через короткий ролик, в сюжеті якого музиканти постали в образах в'язнів концтаборів СС, кліп ще до виходу отримав статус скандального.

Так, наприклад, екс-президент Центральної ради євреїв у Німеччині Шарлотта Кноблох заявила, що цим відео "гурт перейшов межу" і зловживає стражданнями та вбивствами мільйонів людей задля розважальних цілей.

Ще пізніше в мережу злили декілька відеотизерів кліпу Deutschland, а також передбачувану обкладинку синглу.

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Як пише Telegram-канал "СОЛЬ", сьомий альбом гурту може стати однойменним (отримає назву Rammstein). Ця версія з'явилася після того, як у мережу злили фото, нібито скрін із адмінки торгового майданчика Amazon, на якому згадуються альбом гурту з назвою Rammstein та сингл Deutschland.

Rammstein Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка в 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Так, музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які в 1964 році займали місця в цій же десятці з 11 піснями.

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