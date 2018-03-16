Радянська рок-група "Пикник" потрапила в серйозну аварію

Учасники радянської рок-групи "Пикник" потрапили в серйозну автомобільну аварію.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в п'ятницю, 16 березня, по дорозі в Рязань. Там мав відбутися концерт відомого колективу, передає "Мещерская сторона".

"Артисти рок-групи потрапили в аварію. Зараз вони знаходяться у лікарні у важкому стані", - розповів один зі співробітників рязанської обласної філармонії.

ДТП сталася о 12:10 за київським часом на трасі Володимир - Гусь-Хрустальний - Тума.

Лідер групи Едмунд Шклярський, а також весь основний склад "Пикника" разом із директором музикантів були доставлені в місцеву лікарню, передає ФАН.

Концерт, який повинен був відбутися 16 березня, скасували.

ДТП з групою "Пикник" Telegram-канал 112

Як повідомляє Telegram-канал 112, учасники колективу госпіталізовані в ЦРЛ м. Гусь-Кришталевого.

ДТП з групою "Пикник" НТВ

Представник групи Віктор Домбровський повідомив, що аварія була "важкою", її причини поки невідомі, передає НТВ.

Telegram-канал Life Shot повідомив, що на трасі сталося лобове зіткнення з КамАЗом.

ДТП з групою "Пикник" Telegram-канал Life Shot

ДТП з групою "Пикник" Telegram-канал Mash

"Після аварії постраждалі змогли самі вибратися з машини. Не дивлячись на те, що переломів у хлопців немає, їм потрібна була госпіталізація. У всіх учасників рок-групи серйозні удари, порізи по всьому тілу і садна", - передає Telegram-канал Mash.

У Едмунда Шклярського, вокаліста та клавішника Станіслава Шклярського та директора Володимира Сафронова - забої, садна та струс головного мозку. Басс-гітарист Марат Корчемний отримав лише забої та садна. А ось у барабанщика Леоніда Кірноса - перелом хребта.

"Пикник" CityGu.ru

"Пикник" - радянська та російська рок-група, заснована в Ленінграді в 1978 році. Музика групи, що має своє коріння у російському році, прогресувала в оригінальний, незвичайний стиль з використанням симфонічних, клавішних і екзотичних народних інструментів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в США сталась масштабна ДТП.