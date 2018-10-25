''Радість крізь біль'': гурт ТІК презентувала атмосферне відео на пісню ''Злива''

Український гурт ТІК презентував атмосферне відео на ліричну композицію "Злива". В головній ролі – прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Христина Шишпор.

Гурт презентував "Зливу" під час туру ТІК "Нове та Найкраще". Вперше зіграли її на сході України. Про це повідомила пресс-служба колективу (щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця).

"Композиція "Злива" бере початок в атмосфері моїх віршів з книги під назвою "Без звуку". Видати книгу досі не вистачає часу, але є ексклюзивний примірник в єдиному екземплярі, який мені подарувала на день народження дружина Тетяна. Титульний вірш цієї книги і став основою пісні", - розповів лідер гурту ТІК Віктор Бронюк.

З балериною і зіркою кліпу Катериною Шишпор

"Відео "Злива" – алегоричний кліп на тему особистого та професійного щастя. Дуже багато маленьких дівчаток мріють стати балеринами. Але життя балетної танцівниці – це не тільки велика сцена та оплески в кращих театрах світу. Це виснажлива праця, травми, дієти. Часто балерини позбавлені права належати самим собі. В очах публіки вони надзвичайно щасливі. Але за сонячною посмішкою щастя періщить злива гірких сліз", - додав співак.

Головна героїня відео, прима Національного академічного театру опери та балету України Христина Шишпор зізналась, oj мало кому відомо, який шлях проходить балерина, щоб отримати статус прими. Часто балерини нещасливі в особистому житті, бо професійна кар’єра багато в чому обмежує, породжує неймовірну кількість травм, що може спричинити неможливість мати дітей.

Кадр з кліпу

"Коли я вперше почула композицію "Злива" від ТІК, зрозуміла: це саме та музика, яка влучно передає емоції неоднозначного вибору… Тим не менш, одному Богу відомо, що чекає нас завтра. Тому треба насолоджуватися кожним днем. І в гонитві за кар’єрою не позбавляти себе людських почуттів. Саме такий задум має "Злива" – наша спільна відеоробота з режисером Оленою Вінярською та лідером гурту ТІК Віктором Бронюком", - підкреслила Христина.

Кадр з кліпу

Як відомо, ТІК по праву вважають кращим святковим гуртом України і народним колективом із найбільшою кількістю концертів на території держави. В арсеналі гурту - хіти "Злива", "Волошки", "Емочка", "АЛЬО-НА!", "Вчителька" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярні українські музиканти та актори знялися в ролику, присвяченому Дню захисника України, передавши послання президенту Росії Володимиру Путіну. У відео знявся лідер гурту ТІК Віктор Бронюк.