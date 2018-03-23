"Путін боїться": українська актриса назвала потужну зброю проти Росії

Відома українська актриса Римма Зюбіна назвала театр потужною зброєю проти агресивної політики російського президента Володимира Путіна.

За словами артистки, те, що в Москві намагаються закрити документальний театр, багато про що свідчить. Про це йшла мова в інтерв'ю Зюбіної "Детектору медіа" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У московському Театрі.doc усього 40 місць, але його за останні чотири роки вже тричі закривали. Значить, Путін боїться, що ці сорок осіб, які побачать там правду, в тих документальних п'єсах (а там п'єси і про Сенцова, і про війну в Україні, і про війну в Чечні)", - вважає Зюбіна.

Римма Зюбіна Вокруг ТВ

Саме театр Римма назвала потужною зброєю, якою можна боротися з путінською владою.

Нагадаємо, раніше Зюбіна заявила, що перестала зніматися в українських серіалах, бо всі вони створюються для Росії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Римма Зюбіна поскаржилася на те, що у головних ролях в українських фільмах поголовно знімаються російські актори.