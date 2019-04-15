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Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

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У понеділок, 15 квітня, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова святкує свій 70-й день народження. Наступному році артистка відзначить ще один ювілей - 55 років на сцені.

Незважаючи на вік і розмови в ЗМІ про таємні хвороби й інших проблеми, Пугачова залишається бажаною гостею топових світських заходів, а також зіркою соцмереж і таблоїдів. Найчастіше причинами ажіотажу навколо виконавиці стають її не за віком "вибухові" фото, які викликають захват багатомільйонної армії фанів. OBOZREVATEL згадав найбільш обговорювані знімки артистки останніх років.

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

За більш ніж півстоліття на сцені Алла Пугачова зібрала в своєму репертуарі близько 500 пісень. А так як з року в рік артистка їздила по світу, накопичувалися хіти не тільки російською, а й англійською, німецькою, французькою, фінською, українською та іншими мовами. Її дискографія налічує сьогодні понад 20 студійних альбомів.

Талантом артистки захоплюються у всьому світі, крім Росії та країн колишнього СРСР альбоми Пугачової видавалися в Японії, Кореї, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Болгарії та інших. Загальний їх тираж - 250 млн екземплярів.

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: facebook.com

Кар'єра Пугачової була ознаменована всесоюзним успіхом. З 1976 по 90-і роки хіт-паради з року в рік незмінно визнавали її кращою співачкою.

Крім пісень, таланту і особистого життя, однією з найбільш обговорюваних тем завжди була зовнішність примадонни. З роками вона змінилася кардинально, проте, як часто відзначають шанувальники артистки, залишилася непідвладною часу. Навколо Пугачової все частіше виникали розмови про пластичні операції та інші способи підтримки молодості.

У 2010-му, у віці 61 року, артистка припинила гастрольну діяльність і з тих пір не дала жодного повноцінного сольного концерту. При цьому, як стало відомо пізніше, Пугачова сцену не кинула. Приймала запрошення виступити на закритих заходах, а також брала участь у безлічі збірних концертів і телепередач. Тому кожна поява артистки на публіці - вже сенсація.

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Камери репортерів вишукують все нові ознаки "омолодження" співачки, проте всі подібні розмови так і залишаються плітками. Пугачова рідко виглядає на 70, і цей факт таблоїди підтверджують ледь не щотижня.

За останні роки примадонна змінила чорні блузи і балахони на вузькі джинси, футболки і жилетки. Короткі сукні, яскраві спідниці та модні спортивні костюми. Сторінки таблоїдів раз по раз рясніють заголовками про "молодішу", "зухвалу" і навіть "сексуальну" Пугачову, яка змогла перехитрити час.

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Так, наприклад, одним з найпопулярніших в мережі став знімок у профілі нинішнього чоловіка примадонни Максима Галкіна. На ньому Пугачова зображена в світлому легкому костюмі і, як розглянули шанувальники зіркової пари, без білизни.

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Чи властиво це віку артистки? Чи прийнятно для зірки її статусу? Фани вважають, що цілком. Більш того, підхід артистки до гардеробу і догляду за собою нерідко знаходять черговим приводом захоплюватися нею і ставити іншим в приклад.

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З 2013 року Пугачова, будучи офіційною дружиною Галкіна, виховує двох дітей - двійнят Гаррі та Лізу, які були народжені сурогатною матір'ю. Примадонна часто стає зіркою домашніх Instagram-відео, на яких дає шанувальникам все нові приводи нею захоплюватися.

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: facebook.com

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: instagram.com

Пугачовій - 70: вихід без білизни та інші ''вибухові'' фото примадонни останніх років

Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL :

  • Через гучний концерт до 70-річчя Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. В першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

  • Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

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Особа
Алла Пугачова
Теги
Новини Росіїдень народженняювілей
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CARGO 100
CARGO 100
Всё так, но в данный момент нам интересней на вашем сайте - ваш "туфель" алкаш ... Не отвлекайтесь на Пугачёву ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Бабуся уже...история..
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