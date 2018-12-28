Пугачова, Шнур і Лобода: озвучені величезні гонорари зірок за корпоративи

Стало відомо скільки українські та російські зірки шоу-бізнесу заробляють на новорічних корпоративах. Зазначимо, що в топ-3 найдорожчих артистів увійшли Алла Пугачова, Сергій Шнуров і Філіп Кіркоров.

Примадонна російської естради хоче за свій виступ від 350 тисяч євро. Шнур і його гурт "Ленінград" — 250 тисяч євро, а Кіркоров — 100 тисяч євро. Про це повідомляє видання "МК".

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У діапазоні від 50 000 до 70 000 євро обійдуться виступи Світлани Лободи, Миколи Баскова, Басти, "Бі-2". Діани Арбеніної, Время и Стекло, Макса Барських. Сергія Лазарєва і Діми Білана — від 25 до 35 тисяч євро.

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Ольга Бузова також просить 2 млн рублів, як і Єгор Крід. "Артик і Асті", Володимир Пресняков, Олена Темнікова, Глюкоза — 1,5 млн рублів. Популярна співачка Монеточка — 1 млн рублів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо, які гонорари пропонує "зоряним" гостям російський телеведучий Андрій Малахов за їхнє одкровення у його ток-шоу на каналі "Росія 1". Ці суми обчислюються мільйонами рублів.