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Пугачова не прийшла на святкування власного ювілею: що трапилося

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У понеділок, 8 квітня, російські артисти відсвяткували ювілей примадонни Алли Пугачової гучним концертом у Москві. Сама ж "винуватиця" урочистостей проігнорувала захід.

Так, 15 квітня Аллі Пугачовій виповниться 70 років. 17 числа цього місяця артистка дасть масштабний сольний концерт у Кремлівському палаці. Зі свого боку російські зірки також вирішили влаштувати "гуляння", організувавши пишний захід "Сюрприз для Алли", пише ТАСС (відео дивіться в кінці новини).

На концерті на честь дня народження Пугачової виступили Філіп Кіркоров, чоловік примадонни Максим Галкін, гурт "Ленінград", а також інші артисти естради РФ. Всі вони виконували відомі хіти примадонни, яка, зі свого боку, проігнорувала подію.

Пугачова і Галкін

Пугачова і Галкін

news.rambler.ru

Пізніше екс-чоловік Пугачової Філіп Кіркоров пояснив її відмову відвідати концерт. Нібито артистці не подобається галас, який зчинився навколо її 70-річчя.

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"Алла — неймовірно скромна людина, тому і не приїхала. Вона не любить галасу навколо свого імені, тому ми зібралися тут за її відсутності, щоб зробити для неї подарунок. Хтось заспівав свої пісні, які любить Алла. Хтось вибрав її пісні. А хтось, як ми з Ігорем Ніколаєвим, вийшли з присвятою", — прокоментував Кіркоров.

Нинішній чоловік Пугачової Максим Галкін зі сцени заявив, що концерт є виключно подарунком і призначений для того, щоби вшанувати легендарну співачку.

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"Це рідкісний випадок, коли концерт є подарунком не тільки для глядачів, але і для Алли Пугачової. Те, що відбувалося на сцені — це сюрприз, найперше, для неї", — наголосив Галкін.

Зазначимо, концерт відбувся рівно за тиждень до ювілею Пугачової. Також у ньому взяли участь Діма Білан, Пелагея, Ігор Ніколаєв, Олександр Буйнов, Любов Успенська та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Через гучний концерт Пугачової в мережі спалахнула низка скандалів. Найперше користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

  • Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що, отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

  • Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення на її адресу лише посилиться.

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Особи
група "Ленінград"Алла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровСергій Шнуров
Тег
Новини Росії
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