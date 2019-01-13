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Пугачова і Галкін розлучаються? У мережі знову піднявся ажіотаж

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Російські ЗМІ знову підняли ажіотаж навколо відносин примадонни Алли Пугачової та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Так, деякі видання написали, що пара незабаром може розлучитися. Ймовірним ініціатором розриву назвали 69-річну співачку.

ЗМІ розкрили інформацію про нібито колишню коханку 42-річного Галкіна, яка, за їхніми даними, написала книгу про роман із популярним артистом. Більше того, жінка, яка проживає в Ізраїлі, заявила про позашлюбну дочку.

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Пугачова і Галкін розлучаються? У мережі знову піднявся ажіотаж

Із метою прояснити майбутнє зіркової пари журналісти навіть залучили екстрасенсів і нумерологів.

"У них розставання йде через два роки. Буде досить конфліктна ситуація. Складна смуга – 43, 44, особливо 44 роки, а це збігається з періодом спаду у Алли Борисівни. Тому у них можливо розставання. Тому що коли обидва партнери перебувають на спаді, йде несприйняття в партнерських відносинах ", – зробили ті свій прогноз.

Пугачова і Галкін розлучаються? У мережі знову піднявся ажіотаж
Пугачова і Галкін розлучаються? У мережі знову піднявся ажіотаж

Як зруйнувати, так і зберегти сім'ю, за їхніми словами, може тільки Пугачова завдяки її сильному духу і терпінню.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Алла ПугачоваМаксим Галкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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