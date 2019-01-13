Пугачова і Галкін розлучаються? У мережі знову піднявся ажіотаж

Російські ЗМІ знову підняли ажіотаж навколо відносин примадонни Алли Пугачової та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Так, деякі видання написали, що пара незабаром може розлучитися. Ймовірним ініціатором розриву назвали 69-річну співачку.

ЗМІ розкрили інформацію про нібито колишню коханку 42-річного Галкіна, яка, за їхніми даними, написала книгу про роман із популярним артистом. Більше того, жінка, яка проживає в Ізраїлі, заявила про позашлюбну дочку.

Пугачова і Галкін виховують двох дітей Ivona - bigmir) net

Із метою прояснити майбутнє зіркової пари журналісти навіть залучили екстрасенсів і нумерологів.

"У них розставання йде через два роки. Буде досить конфліктна ситуація. Складна смуга – 43, 44, особливо 44 роки, а це збігається з періодом спаду у Алли Борисівни. Тому у них можливо розставання. Тому що коли обидва партнери перебувають на спаді, йде несприйняття в партнерських відносинах ", – зробили ті свій прогноз.

Як зруйнувати, так і зберегти сім'ю, за їхніми словами, може тільки Пугачова завдяки її сильному духу і терпінню.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Чутки про розрив зіркової пари активно почали поширюватися в жовтні 2018 року.

РосЗМІ написали про можливий роман Галкіна з молодою телеведучою Юлією Баранівської.

У відповідь гуморист грубо висловився в бік журналістів, попросивши більше ніколи не дзвонити йому.

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