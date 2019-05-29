Пугачова готується до чергового весілля: що про це відомо

Стало відомо про весілля в родині російської примадонни Алли Пугачової – її єдиний племінник Владислав, з яким раніше артистка зі скандалом обірвала всі зв'язки, вирішив одружитися.

Влад Пугачов планує пов'язати себе узами шлюбу з жінкою на і'мя Гузель – бухгалтером з Казані. Вона приїхала на заробітки в Москву, залишивши вдома 14-річного сина, там вони і познайомилися, пише "Комсомольская правда".

35-річний Владислав розповів, що його сім'я буде жити в квартирі, яку купила йому Пугачова. Раніше примадонна також забезпечувала його фінансами – давала близько 150 тисяч рублів щомісяця. Після того, як він почав вживати алкоголь та наркотики, вона перестала це робити і взагалі спілкуватися з ним.

Алла Пугачова Комсомольська правда

"Я щасливий. Ми з Гузель поки живемо на зйомній квартирі, але через місяць з'їдуть квартиранти, і ми будемо жити в квартирі біля метро "Аеропорт", яку мені тітка Алла подарувала. І ми плануємо з Гузель весілля", – поділився планами племінник Пугачової.

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Наречена Пугачова Гузель в свою чергу підкреслила, що весілля вони з Владом відзначати не будуть, так як не хочуть публічності – багато журналістів будуть проявляти інтерес через примадонну.

"Ніяких гучних урочистостей не буде. Дату весілля називати не будемо – не хочемо, щоб коло РАЦСу нас зустрічали журналісти. Це тільки наше свято", – розповіла жінка.

Племінник Пугачової зі своєю нареченою Комсомольська правда

Нагадаємо, в 2011 років тому Алла Пугачова поховала свого молодшого брата. Полковнику запасу Євгену Пугачову було 60 років, коли він помер після операції на серці. Після смерті брата Алла Борисівна стала опікати свого племінника Влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Влада Пугачова, племінника Алли Пугачової, збила машина. Автомобіль "зачепив" чоловіка на великій швидкості, після чого той впав, а встати самостійно вже не зміг. Йому знадобилася операція.

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