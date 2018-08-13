"Пугачова біситься від ревнощів": Кіркоров похвалився новою ефектною "музою"

Російський естрадний співак Філіп Кіркоров представив своїм фоловерам у соцмережі нову "музу", за якою, як зізнався він сам, стежить вже досить довгий час.

Почесне місце в концертному житті артиста зайняла скандальна російська телеведуча і поп-співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова, що викликало неоднозначну реакцію підписників Кіркорова в Instagram, де пара опублікувала спільні фотографії.

"Моє сьогоднішнє натхнення на шоу Ольга Бузова. Моя Муза сьогоднішнього вечора, дякую, що була і є сьогодні поруч. Дивився на тебе завжди зі сцени, в результаті не втримався, і запросив тебе до себе. Давай не будемо надовго розлучатися..." , - описав свіжу фотографію Кіркоров.

Ця звістка неабияк здивувало фанів співака. Деякі припустили, що цей дует настільки вдалий, що не стримає ревнощів навіть сама примадонна російської естради Алла Пугачова, яка також раніше займала місце "музи" в житті Кіркорова. Інших же так обурила новина, що вони одразу пригрозили здати квитки на шоу артиста.

"Фууууу, збиралася я на концерт Кіркорова, але тепер здам піду квитки, він впав до рівня цієї шм*ри...", "Оце буде дует!", "Пугачова біситься від ревнощів", ​​"Мм, солодка парочка", "Стільки співачок в шоу-бізі, а він обрав Бузову???" - пишуть у коментарях.

У свою чергу, похвалилася успіхами і сама Ольга Бузова, яка назвала Кіркорова "своїм королем".

"Який сьогодні неймовірний вечір. Все завдяки моєму королю Філіпу Кіркорову. Як нам добре з тобою, таке взаєморозуміння. Дякую ще раз за такий приголомшливий концерт та вечір... я весь час бачила твої очі", - написала вона під спільним фото зі співаком.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, естрадний співак Філіп Кіркоров назвав винного в смерті рідної сестри, а також зізнався, як міг врятувати її життя і чому не з'явився на похорон.