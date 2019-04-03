"Психлікарню випустили на прогулянку": Панін пояснив, чому назвав росіян "злобними виродками"

Скандальний актор Олексій Панін, який раніше назвав росіян "упирями і злобними виродками", пояснив своє різке висловлювання.

Панін зазначив, що не вважає, що сказав щось погане. Більше того, його дивує те, наскільки байдужими бувають люди до бід інших, при цьому "виливати бруд" на сторонніх в мережі вони не соромляться. Про це пише "Комсомольская правда".

"Таке відчуття, що люди сидять у підвалі. Зграя озлоблених собак, яким хочеться облити небіжчиків, мене, Волочкову, Джигурду, Башарова брудом. Таке враження, що психлікарню випустили на прогулянку. Я цілодобово намагаюся підняти народ, щоб зібрати гроші для дівчинки з пороком серця, але пресі на це плювати. Та щойно Олексій Панін написав щось скандальне, присоромив недоумкуватих, злобних коментаторів, відразу мені дзвонять журналісти", — висловився актор.

Олексій Панін politeka.net

Також він зазначив, що, ймовірно, хвилю гніву на його адресу здійняли саме ті "злобні виродки", про яких він раніше висловлювався, бо їх це зачепило.

"Що я поганого сказав? Кого я образив? Тут навіть коментувати нема чого. Мабуть, злобним виродкам неприємні мої слова", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Панін заявив, що це Росія — це єдина країна у світі, крім КНДР, куди немає бажання повертатися. Також він назвав РФ "брудною і гомофобною державою".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.