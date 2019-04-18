Просто у голову: зірку фільму "На голці" жорстоко вбили на порозі будинку

У столиці Шотландії Единбурзі застрелили боксера і актора Бредлі Велша, відомого за роллю у фільмі "Т2 Трейнспоттінг ("На голці-2"). Йому було 42 роки.

Так, повертаючись додому, актор отримав серйозне поранення, не сумісне з життям. Велшу вистрілили в голову фактично на порозі його будинку, пише видання The Sun із посиланням на джерела в поліції.

Інцидент стався увечері в середу, 17 квітня. На місце вбивства з'їхалися декілька десятків поліцейських – сусіди вбитого подумали, що почалися якісь заворушення.

Бредлі Велш The Sun

На сполох забили й родичі Велша, які не змогли додзвонитися до нього. Поліцейські прибули до будинку боксера негайно і виявили його з важким пораненням в голову. Через декілька хвилин він помер. Лікарі, які приїхали разом із правоохоронцями, не змогли нічого зробити.

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У поліції заявили, що вбивство Велша – загадковий злочин, через що вже почали патрулювання району Единбургу, де сталася пригода. Про підозрюваних поки не повідомляється.

Кадр із фільму "На голці 2" YouTube

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