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Просто у голову: зірку фільму "На голці" жорстоко вбили на порозі будинку

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У столиці Шотландії Единбурзі застрелили боксера і актора Бредлі Велша, відомого за роллю у фільмі "Т2 Трейнспоттінг ("На голці-2"). Йому було 42 роки.

Так, повертаючись додому, актор отримав серйозне поранення, не сумісне з життям. Велшу вистрілили в голову фактично на порозі його будинку, пише видання The Sun із посиланням на джерела в поліції.

Інцидент стався увечері в середу, 17 квітня. На місце вбивства з'їхалися декілька десятків поліцейських – сусіди вбитого подумали, що почалися якісь заворушення.

Бредлі Велш

Бредлі Велш

The Sun

На сполох забили й родичі Велша, які не змогли додзвонитися до нього. Поліцейські прибули до будинку боксера негайно і виявили його з важким пораненням в голову. Через декілька хвилин він помер. Лікарі, які приїхали разом із правоохоронцями, не змогли нічого зробити.

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У поліції заявили, що вбивство Велша – загадковий злочин, через що вже почали патрулювання району Единбургу, де сталася пригода. Про підозрюваних поки не повідомляється.

Кадр із фільму "На голці 2"

Кадр із фільму "На голці 2"

YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на четвер, 18 квітня, раптово померла зірка російського кіно Ірина Цивіна – актриса з серіалів "Кадетство", "Ольга", "Поліцейський з Рубльовки" та інших.

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Тема
Новини світу
Місце
ШотландіяЕдінбург
Теги
новиникіно
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кажется, при чём здесь ПутЕн?
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