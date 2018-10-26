Проведуть зі сцени: де і коли попрощаються із Миколою Караченцовим

Прощання із померлим актором Миколою Караченцовим пройде у понеділок, 29 жовтня, у московському театрі "Ленком", де багато років працював артист.

Церемонія відбудеться на сцені головної зали театру. Про те, в якому форматі проходитиме траурний захід — закритий або доступний для публіки — поки невідомо. Про це розповів директор театру Марк Варшавер, пише РІА Новости.

"Зрозуміло, що прощання із Миколою Петровичем пройде у нас у театрі — на сцені "Ленкому" 29 жовтня", — зазначив Варшавер, додавши, що інші організаційні моменти поки обговорюють близькі Караченцова, тому ситуація може змінитися.

НТВ

"Крім того, що стосується місця поховання — це питання вирішать протягом декількох годин", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий радянський і російський актор Микола Караченцов помер вранці 26 жовтня. Артист не дожив лише день до свого 74-річчя. Більше року Микола Караченцов боровся із раком легенів. 13 жовтня стало відомо, що артист потрапив у клініку і не міг самостійно дихати — крім важкого захворювання у нього розвинулася пневмонія. У п'ятницю у Караченцова відмовили нирки, що і стало причиною смерті.