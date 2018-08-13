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СпортLady

"Просто звірі": Вайкуле оцінила реакцію на свої слова про Крим

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Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка раніше заявила про свою тверду позицію по Криму, зізналася, що не очікувала, що її тверда відмова відвідувати анексований Росією півострів викличе такий резонанс.

Інтернет-критиків Вайкуле назвала "звірами", пише РИА "Новости".

Фото: goodhouse.ru

"Я навіть не уявляла, що люди такі звірі. Мені здається, що люди зійшли з розуму. Вони абсолютно зомбовані. Вони навіть не чують, що говорять", - зазначила артистка.

При цьому, як наголосила співачка, після її слів про Крим колеги по цеху показали своє справжнє обличчя.

"Це просто соромно, злобно і некрасиво. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо", - додала вона.

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Нагадаємо, в ЗМІ викликали резонанс слова Лайми Вайкуле . Під час однієї з прес-конференцій напередодні концерту артистка відповіла на гостре питання журналіста, заявивши, що ні за яких умов не погодиться їхати в Крим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, латвійський композитор Раймонд Паулс заявив, що підтримує вибір Вайкуле щодо анексованого Росією півострова.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Лайма Вайкуле
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Можно подумать что эта старая латышская шпрота кому-то в России интересна. Этой плесени только и осталось что ездить с гастролями по самым захудалым хохлятским хуторам.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Молодец Лайма, Браво, Спасибо!!!!
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Рашисты хотят всех замарать своим говном, но есть люди которые не хотят быть стадом и блеять.
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Гость
Гость
Лозбинг Эмилия, Либерда ))))), иди сразу во Францию , там тебе будет комфортно )))))
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Гость
Гость
Kolbin Sam, шпротина, ))), ты же идиот , с тобой переговоры/разговоры не имеют значения. Тебе лечиться необходимо в одной палате с Певицей )))))
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