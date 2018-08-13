"Просто звірі": Вайкуле оцінила реакцію на свої слова про Крим

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка раніше заявила про свою тверду позицію по Криму, зізналася, що не очікувала, що її тверда відмова відвідувати анексований Росією півострів викличе такий резонанс.

Інтернет-критиків Вайкуле назвала "звірами", пише РИА "Новости".

Фото: goodhouse.ru

"Я навіть не уявляла, що люди такі звірі. Мені здається, що люди зійшли з розуму. Вони абсолютно зомбовані. Вони навіть не чують, що говорять", - зазначила артистка.

При цьому, як наголосила співачка, після її слів про Крим колеги по цеху показали своє справжнє обличчя.

"Це просто соромно, злобно і некрасиво. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо", - додала вона.

Нагадаємо, в ЗМІ викликали резонанс слова Лайми Вайкуле . Під час однієї з прес-конференцій напередодні концерту артистка відповіла на гостре питання журналіста, заявивши, що ні за яких умов не погодиться їхати в Крим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, латвійський композитор Раймонд Паулс заявив, що підтримує вибір Вайкуле щодо анексованого Росією півострова.