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"Просив відвезти його на Майдан": дружина померлого Караченцова про Україну

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У Росії 26 жовтня помер відомий актор Микола Караченцов. Покійний російський і радянський артист та його дружина Людмила Поргіна побічно підтримували анексію Криму і політику президента РФ Володимира Путіна. Сам актор ніколи чітко не заявляв про свою позицію, однак його дружина неодноразово робила суперечливі висловлювання на рахунок України, які приписувала Миколі.

Так, незважаючи на те, що кілька років тому Караченцов нібито заявляв, що "не може відірвати Україну від Росії", а його дружина зазначала, що "Крим — російська земля", у 2014-му році вони разом відвідували Київ і слідкували за подіями на Майдані. OBOZREVATEL пропонує згадати про висловлювання сім'ї Караченцових щодо подій в Україні та політичної ситуації в країні.

"Просив відвезти його на Майдан": дружина померлого Караченцова про Україну

Караченцов на Майдані

"Тут кров'ю пахне..."

"Ми були на Майдані на початку лютого, коли все це тільки почалося. І Коля попросив відвезти його туди, ми жили в готелі поруч. Він сказав, що це початок громадянської війни, тут кров'ю пахне. Ну як же так? Це Київська Русь, там маса людей російського походження, ми говоримо однією мовою практично. Україна з'явилася як назва пізніше, була Русь. Там відбулося хрещення Русі, це все смішно і трагічно. Ми вінчалися на Русі, а у нас був український священик, я не можу відірвати Україну від Росії ніяк. Багато наших друзів пішли в ополчення, ті, хто був воїнами в Чечні, Афганістані. Вони пішли проливати свою кров просто, за народ ", — цитує Людмилу Поргіну видання Super.

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"Крим — це наша земля"

"Я знаю людей, які взагалі не підтримують політику президента Путіна, але я її підтримую повністю. Крим — це наша земля. Я не розумію Андрія Макаревича, його радості, бо він говорить, що ми — узурпатори. Я не знаю, чим він може пишатися у своїй творчості, ми пишаємося тим, що, будучи на гастролях у Європі, ми казали, що Росія — це країна, в якій не хочуть війни", висловлювалася дружина Караченцова.

Караченцов із дружиною

Караченцов із дружиною

"Раніше вони були братами і сестрами"

"Це нерозумно — так міркувати, що українці нижчі за росіян. Раніше вони були братами і сестрами, а зараз від того, що така політика, в РФ вважають, що вони нелюди. Маса людей потерпає від цієї політики. Ось зараз сказали, що наші літаки не літатимуть над Україною. Це ж дурість!" відповів Караченцов на питання про те, чи підтримує він російських колег, які вважають, що у порівнянні з росіянами українці завжди були на другій або третій позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.

Особи
Микола КараченцовЛюдмила Поргина
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Роисся неьхочет войны,она случайно её везде начинает и поддерживает))) Крым - русский? Разве что от слова Русь,что к Нормам не имеет никакого отношения. Крым с таким же успехом можно к Турции приписать (некогда часть Османской империи,но,они не впрягаются за него),или к любому другому государству,чьей частью он мог и был за всю историю. Но, то что он не руззкий - однозначно,тупо незаконно аннексирована я территория - факт. А мокшане дальше могут мечтать что хотят,только они свой бред признают,мир - нет!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Русские все имперцы. Сколько еще можно удивляться этому?
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Дронов Жон
Дронов Жон
ПоргинА-ШморгинА. пусть шипит что хочет. на мокшанской территории родятся на 99,9% ватники-людоеды и выражаются то в большей то в меньшей степени на своем ватном языке. никогда от них порядочных слов не услышать.да и не стоит ждать такого "подарка". наша задача вооружаться и еще раз вооружаться для достойной встречи северных братЭл. и держать порох сухим. иначе ватанЫ задушат нас в своих братЭлских тисках.
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