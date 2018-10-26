"Просив відвезти його на Майдан": дружина померлого Караченцова про Україну

У Росії 26 жовтня помер відомий актор Микола Караченцов. Покійний російський і радянський артист та його дружина Людмила Поргіна побічно підтримували анексію Криму і політику президента РФ Володимира Путіна. Сам актор ніколи чітко не заявляв про свою позицію, однак його дружина неодноразово робила суперечливі висловлювання на рахунок України, які приписувала Миколі.

Так, незважаючи на те, що кілька років тому Караченцов нібито заявляв, що "не може відірвати Україну від Росії", а його дружина зазначала, що "Крим — російська земля", у 2014-му році вони разом відвідували Київ і слідкували за подіями на Майдані. OBOZREVATEL пропонує згадати про висловлювання сім'ї Караченцових щодо подій в Україні та політичної ситуації в країні.

Караченцов на Майдані

"Тут кров'ю пахне..."

"Ми були на Майдані на початку лютого, коли все це тільки почалося. І Коля попросив відвезти його туди, ми жили в готелі поруч. Він сказав, що це початок громадянської війни, тут кров'ю пахне. Ну як же так? Це Київська Русь, там маса людей російського походження, ми говоримо однією мовою практично. Україна з'явилася як назва пізніше, була Русь. Там відбулося хрещення Русі, це все смішно і трагічно. Ми вінчалися на Русі, а у нас був український священик, я не можу відірвати Україну від Росії ніяк. Багато наших друзів пішли в ополчення, ті, хто був воїнами в Чечні, Афганістані. Вони пішли проливати свою кров просто, за народ ", — цитує Людмилу Поргіну видання Super.

"Крим — це наша земля"

"Я знаю людей, які взагалі не підтримують політику президента Путіна, але я її підтримую повністю. Крим — це наша земля. Я не розумію Андрія Макаревича, його радості, бо він говорить, що ми — узурпатори. Я не знаю, чим він може пишатися у своїй творчості, ми пишаємося тим, що, будучи на гастролях у Європі, ми казали, що Росія — це країна, в якій не хочуть війни",— висловлювалася дружина Караченцова.

Караченцов із дружиною

"Раніше вони були братами і сестрами"

"Це нерозумно — так міркувати, що українці нижчі за росіян. Раніше вони були братами і сестрами, а зараз від того, що така політика, в РФ вважають, що вони нелюди. Маса людей потерпає від цієї політики. Ось зараз сказали, що наші літаки не літатимуть над Україною. Це ж дурість!"— відповів Караченцов на питання про те, чи підтримує він російських колег, які вважають, що у порівнянні з росіянами українці завжди були на другій або третій позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.