"Про неї вже забули": Лорак в сексуальному вбранні розлютила Instagram

У мережі з'явилося фото одного з гарячих образів опальної української артистки Ані Лорак для зйомок її нового кліпу "Сумасшедшая", працюючи над яким зірка ледь не загинула.

Однак фото Лорак в обтягуючому боді на сторінці журналу Viva! в Instagram не викликало очікуваного ефекту. Фоловери розкритикували авторів посту і закликали менше згадувати про "нікому нецікаву продажну співачку".

"Один з дев'яти нарядів в новому кліпі Ані Лорак на пісню. Hot чи too much?" - запропонували обрати фоловерам журналу під фотографією скандальної зірки.

На знімку Лорак зображена в білому боді, обтягуючому її фігуру. Свій образ артистка підкреслила червоною помадою.

Незважаючи на тисячу з гаком лайків, пост з фотографією зірки зібрав ряд негативних коментарів.

"Навіщо про неї згадувати, забули вже", "Вона на Україну плювати хотіла", "Кому вона цікава взагалі", "Гарна співачка і наряд супер! Ще б розуму їй...", - відреагували під постом.

Нагадаємо, під час зйомок нового кліпу співачки на пісню "Сумасшедшая" в Греції стався інцидент. Ретро-автомобіль, в якому знімалася артистка, ледь не вилетів з траси в обрив через проблеми з гальмами.

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