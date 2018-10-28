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''Привіт з великого бодуна'': Лорак висміяли за невдалий гламурний образ

2.4тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка є частим гостем на російських вечірках і концертах, здивувала шанувальників невдалим образом, зокрема, через неякісну перуку.

Так, артистка вирішила похвалитися перед фанами новим знімком, на якому постала у блискучому платті і гладкою зачіскою. Фотографія опублікована в її Instagram-профілі.

Фанати Лорак побачили, що на голові у артистки - перука, яка виглядає неприродно і дешево. До того ж, за суперечливий образ зірку порівняли з "офіціанткою дешевої забігайлівки".

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Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

"Привіт з великого бодуна! У вас там в Росії перуку носять поверх кокошника? Чому волосся не підібрали по-людськи?" - жорстко пожартували над Ані Лорак фоловери.

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"Боже, важко щось зі своїм волоссям зробити? Хоч стій, хоч падай, ні у кого такого каліцтва немає - перуку не вміє носити, або з гребінцем не дружить. Діва, блін", - вибухнули критикою фани.

''Привіт з великого бодуна'': Лорак висміяли за невдалий гламурний образ

''Привіт з великого бодуна'': Лорак висміяли за невдалий гламурний образ

''Привіт з великого бодуна'': Лорак висміяли за невдалий гламурний образ

''Привіт з великого бодуна'': Лорак висміяли за невдалий гламурний образ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак здивувала шанувальників новим знімком. Артистка позувала в пір'ї, образ викликав критику з боку користувачів. В мережі в черговий раз помітили, що співачка постаріла.

Особа
Ані Лорак
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлам все заведно. Завесть плохое чювство
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Ткаченко Ігор
Ткаченко Ігор
Игорь Анатольевич, купи букварь
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