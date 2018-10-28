''Привіт з великого бодуна'': Лорак висміяли за невдалий гламурний образ

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка є частим гостем на російських вечірках і концертах, здивувала шанувальників невдалим образом, зокрема, через неякісну перуку.

Так, артистка вирішила похвалитися перед фанами новим знімком, на якому постала у блискучому платті і гладкою зачіскою. Фотографія опублікована в її Instagram-профілі.

Фанати Лорак побачили, що на голові у артистки - перука, яка виглядає неприродно і дешево. До того ж, за суперечливий образ зірку порівняли з "офіціанткою дешевої забігайлівки".

"Привіт з великого бодуна! У вас там в Росії перуку носять поверх кокошника? Чому волосся не підібрали по-людськи?" - жорстко пожартували над Ані Лорак фоловери.

"Боже, важко щось зі своїм волоссям зробити? Хоч стій, хоч падай, ні у кого такого каліцтва немає - перуку не вміє носити, або з гребінцем не дружить. Діва, блін", - вибухнули критикою фани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак здивувала шанувальників новим знімком. Артистка позувала в пір'ї, образ викликав критику з боку користувачів. В мережі в черговий раз помітили, що співачка постаріла.