Притула отримав серйозну травму: що відомо

Український шоумен Сергій Притула отримав серйозну травму ноги під час сімейного відпочинку.

Так, артист показав на особистій сторінці у Facebook знімок, на якому зображений із повністю загіпсованою ногою.

Зазначається, що Сергій поїхав святкувати день народження (22 червня Притулі виповнилося 38 років. – Ред.) разом зі своєю сім'єю в Карпати. Ймовірно, під час відпочинку з телеведучим і трапилася надзвичайна подія, у результаті якої він отримав травму.

Шоумен із гумором поставився до ситуації і зазначив, що за будь-яких обставин потрібно посміхатися і бути оптимістом.

"Що б не трапилося у житті, головне – щоб діти були щасливі та усміхнені! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким "злітають" зустрічі. Будьте уважні та обережні", – написав Сергій у соціальній мережі.

За добу до цього він зазначив: "Я вискочив на декілька днів у гори, де знаходжу своє натхнення і де можу розчинитися в любові своїх близьких. Мені 38. І, чи не вперше в житті, я чітко знаю, чого хочу. Стою на ногах міцно".

Шанувальники Сергія Притули бурхливо відреагували на його повідомлення про травму. У коментарях під фото багато хто побажав йому якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос". За його словами, він "хотів би бути корисним цій країні та людям".

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