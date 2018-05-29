"Природність в моді": солістка "НеАнгелів" спантеличила фанів зайвою вагою

Солістка українського поп-гурту "НеАнгели" Слава Камінська, відома своїми гарячими фотосесіями, спантеличила фанів в Instagram "розповнілим" тілом.

На особистій сторінці в соцмережі зірка опублікувала дві фотографії в обтягуючому боді, при цьому на одній з них Камінська за допомогою фотошопу "розповніла" до невпізнання.

"1 чи 2? Тільки чесно", - запропонувала вона своїм фоловерам обрати ідеальну фігуру.

Пост артистки менш ніж за добу зібрав більше 20 тис. лайків. Підписники посміялися над ефектом графічного редактора, однак знайшлися й ті, хто впевнено проголосував за другий знімок.

"Другий. Природність в моді", "А як на мене, то ні перший, ні другий. Добре б щось середнє", "Салва, другий знімок - це ми вечорами, перший - вранці", - стали сміятися в коментарях .

До свого жартівливого посту Камінська додала ще кілька пікантних фото з цієї ж фотосесії.

# нікапліфотошопа 👋🏼 Публікація від Babaslavka (@babaslavka) 28 Май 2018 у 8:51 PDT

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірка "НеАнгелів" поділилася секретом стрункості.