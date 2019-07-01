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Принцеса Діана могла вижити: 5 фатальних випадковостей, які загубили її

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У понеділок, 1 липня – день народження знаменитої принцеси Уельської Діани, яка трагічно загинула в автокатастрофі в 1997 році. Матері принців Гаррі та Вільяма могло б виповниться 58 років.

Смерть Діани стала однією з найгучніших подій 90-х років, і навіть через більш, ніж 20 років, навколо трагедії розгортаються суперечки. Нібито в аварії, яка трапилася у Франції, виявлено ряд загадкових обставин, і якби вони не злилися в єдину картину – Діана могла б залишитися живою.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися п'ятірку фатальних випадковостей, які згубили принцесу Уельську, а також представляє коротку інформацію про смертельну ДТП.

Принцеса Діана

Принцеса Діана

Оnedio

Діана загинула 31 серпня 1997 року Парижі – авто, в якому вона перебувала на момент аварії, на швидкості врізалося в 13-метровий стовп. У машині також перебували ще троє пасажирів: коханець принцеси (на той момент вона була розлучена з принцом Чарльзом), єгипетський мільярдер Доді аль-Файєд, водій Анрі Поль і охоронець Тревор Ріс-Джонс.

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Поль і аль-Файєд загинули на місці, Діана померла в госпіталі через дві години. Рісу-Джонсу вдалося вижити, не дивлячись на численні травми. Проте, як він заявив після тривалого лікування – подій того дня він не пам'ятає.

Фото з місця аварії, в якій загинула принцеса Діана

Фото з місця аварії, в якій загинула принцеса Діана

rd.com

Судмедекперт Річард Шеперд, котрий довгі роки займався власним розслідуванням інциденту, описав свої спогади в книзі "Неприродні причини. Записки судмедексперта", де і вказав на ряд дивних фактів в загибелі Діани.

За його словами, Діана частково винна в своїй загибелі, незважаючи на те, що винним визнали загиблого Анрі Поля, який нібито вів машину в нетверезому состонии (згідно з даними розслідування, кількість алкоголю в його крові перевищувала норму в три рази).

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Медики, які прибули на місце події, нібито не впізнали Діану, яка, як повідомлялося, могла ще розмовляти. І це стало першою фатальною помилкою, що призвела до трагедії.

Фото з місця аварії, в якій загинула принцеса Діана

Фото з місця аварії, в якій загинула принцеса Діана

rd.com

"Тревор Ріс-Джонс, який отримав подвійний удар, здався медикам куди більш серйозно пораненим. Діану витягли з машини і забрали в лікарню після того, як необхідну допомогу надали Тревору. Тут якраз і спрацював цей нюанс: "якби тільки", – написав Шеперд. Далі надаємо 5 фатальних обставин, які спричинили за собою смерть принцеси Уельської:

  • Ніхто не знав про невеликий розрив у вені однієї з легень Діани. Анатомія людини така, що ця ділянка прихована глибоко в центральній частині грудної порожнини. Якби тільки лікарі відразу це помітили – вони могли б її врятувати.

  • Якби тільки вона вдарилася об сидіння трохи під іншим кутом, фатальних наслідків можна було б уникнути.

  • Якби тільки вона полетіла вперед зі швидкістю на 10 км/год менше – травми були б сумісні з життям.

  • Якби тільки її відразу ж поклали у швидку – вдалося б вчасно локалізувати крововилив у легені.

  • Саме ж значуще "якби тільки" в цьому випадку знаходилося під власним контролем Діани. Якби тільки вона пристебнула ремінь безпеки – Діана зберегла б собі життя.

Принцеса Діана і Доді аль-Файєд

Принцеса Діана і Доді аль-Файєд

Marie Claire

"Коли б вона була пристебнута, вона б, напевно, з'явилася на публіці два дні по тому з синцем під оком, можливо, злегка захекана через поламані ребра, а також з підв'язаною зламаною рукою. Але була б жива", – вказав судмедексперт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме приховану мікротравму через кілька років розслідувань і назвали реальною причиною загибелі Діани Уельської.

"Діана померла від травми, яку не надто часто отримують. Адже їй досить швидко надали першу допомогу і все було б добре. Вона отримала всього лише кілька переломів і невелику травму грудей. Коли приїхали медики, вона розмовляла і медикам здалося , що її життю нічого не загрожує", – розповів Річард Шеперд.

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принцеса Діана
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