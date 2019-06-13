"Принижує нашу гідність": в Україні заборонили прокат скандальних "Сватів"

Експертна комісія при Державному агентстві України з питань кіно проголосувала за відмову у видачі телеканалу "1+1" повторного прокатного посвідчення на другий сезон скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

За відмову проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл, двоє заздалегідь заявили про конфлікт інтересів. Представникам "1+1" надали заповнені експертні карти з рішенням і аргументацією, пише "Детектор медіа". Пресслужба каналу вже прокоментувала ситуацію на офіційному сайті.

Компанія "1+1 media" подала заяву на відновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" 28 травня 2019 року, 12 червня Держкіно оприлюднило рішення.

Серіал "Свати" Комсомольська правда

Член експертної комісії Марія Гурська сказала, що в серіалі державні установи підписані російською мовою, а деякі вивіски – українською, через що створюється враження, що Україна інтегрована в російський простір.

Також, за її словами, серіал "Свати" розвиває в українців комплекс неповноцінності, принижує їхню гідність.

"Сім'я героїв із українським прізвищем виглядає менш освіченою, "селюками", на відміну від сім'ї з російським прізвищем. Однак у разі перемонтування другого сезону і зміни прізвища героїв серіалу експертна комісія могла б погодитися на видачу прокатного посвідчення", – пояснила Гурська.

Член комісії Сергій Оснач також додав, що представників "1+1 media" має хвилювати, як сприймуть сім'ї учасників АТО і постраждалих у війні серіал, головну з ролей у якому виконує "путінець" Федір Добронравов.

Серіал "Свати" 1plus1.ua

"Ми не маємо права ухвалювати інше рішення і будемо змушені не продовжувати прокатне посвідчення другого сезону серіалу "Свати", – додала комісія.

Група "1+1 media" зі свого боку відповіла, що обурена таким рішенням і вважає його необґрунтованим, нелогічним і політично мотивованим.

"Канал "1+1" завжди був патріотичним і поважав інтереси глядачів. Ми плануємо оскаржити відповідне рішення Держкіно в суді. Глава Державного агентства України з питань кіно та експертна комісія використовують цю ситуацію як платформу для входження в парламентську кампанію, щоб продемонструвати у такий спосіб нібито боротьбу за національну ідею. Нам незрозуміло, чому об'єктом публічних нападок став український продукт. Так, його намагаються використовувати як політичний інструмент для передвиборчої маніпуляції", – прокоментували представники телеканалу.

Серіал "Свати" 1plus1.ua

Нагадаємо, що 15 травня суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ і Держкіно на рішення суду про зняття заборони із серіалу "Свати".

Оскільки заборона демонстрації "Сватів" визнана протиправною, скандальний серіал повинні були повернути на телеекрани.

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017-го Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він грає одну з головних ролей. – Ред.) у "чорний список", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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