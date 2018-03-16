"Примусово роздягнув": співачка поділилася неприємною історією про Шнурова

Колишня солістка скандальної російської групи "Ленінград" Аліса Вокс дала відверте інтерв'ю про найнеприємніші моменти за період співпраці з епатажним музикантом Сергієм Шнуровим.

Вокс розповіла про те, який нестандартний хід зробив лідер команди Шнуров у боротьбі з забороною мату. За її словами, він не придумав нічого кращого, ніж роздягнути артистку прямо на сцені, що стало для неї справжнім шоком. Про це йшла мова в інтерв'ю співачки для видання Cosmopolitan.

Так, за її словами, найбільш неприємною історією, яка сталася за час кар'єри в "Ленінграді" стало примусове роздягання Аліси прямо на сцені. На момент інциденту дівчині було 25 років. Вокс зазначила, що спогади про це до сих пір не дають їй спокою.

Аліса Вокс Instagram @alisavox

"Найжахливіше спогад - 6 червня 2014 року. Це кошмар, шлейф якого переслідує мене до цих пір. Йшов процес прийняття закону про заборону мату. Сергій був у паніці і не знайшов нічого кращого, ніж роздягнути мене прямо на сцені. Щоб змусити мене це зробити, була проведена ретельна психологічна робота. Сергій - досвідчений маніпулятор. І мені, 25-річній дівчинці, що беззастережно довіряє своєму керівнику, нічого не залишалося, крім як підкоритися", - поділилася артистка.

Також Аліса Вокс наголосила, що до сих пір не може забути про цей принизливий момент в її кар'єрі, оскільки він розділив її життя на "до" і "після".

"Той випадок все кардинально змінив. Моє життя розділилося на "до" та "після". Всю ніч після концерту проплакала, на два тижні втратила голос на нервовому грунті. До сих пір мені не відмитися від цього приниження, у якому я виявилася єдиною жертвою. До того ж, ця жертва була абсолютно марною, оскільки Сергія закон про заборону мату не торкнувся. Про багато інших епізодів я бажаю просто забути", - підсумувала виконавиця.

Сергій Шнуров і Аліса Вокс TV.ua

Зазначимо, Аліса Вокс покинула групу "Ленінград" в 2016 році. У березні вона заявила про своє бажання щодо припинення співпраці з Шнуровим, оскільки через три роки з моменту початку її роботи стосунки з ним серйозно зіпсувалися.

"Він став на мене часто зриватися, кричати. Ми перестали розуміти один одного. Я сказала Сергію про своє рішення покинути колектив 12 березня 2016 року. В тій розмові я відразу заспокоїла його, сказавши, що залишуся у групі, поки не знайду і не введу заміну. Він сприйняв цю новину спокійно, навіть доброзичливо. Однак, пізніше просто перестав зі мною розмовляти, а іншим членам групи заборонив навіть згадувати моє ім'я", - повідомила Вокс.

При цьому, сама Аліса зізналася, що ніколи так не помилялася в людях, але все ж пробачила Шнурова.

Як повідомляв "Обозреватель", російська група "Ленінград" отримала престижну нагороду в Великобританії UK Music Video Awards за кращі візуальні ефекти в кліпі "Кольщик".