"Прийшла на могилу": на похороні Началової помітили містичний слід

На похороні російської співачки Юлії Началової, який відбувся у четвер, 21 березня, її близькі побачили містичний знак.

Після того, як співачка була похована і практично всі пішли з кладовища, біля могили Юлії залишилися стояти лише близькі. Раптово там з'явилася чорно-біла кішка, яку охоронці Троєкурівського кладовища багато років називають "господинею кладовища". Вони зазначили, що нібито це є "хорошим знаком", пише МК. Ru.

"Коли натовп тих. хто попрощався зі співачкою, розійшовся, ми всі стояли біля місця поховання. І раптом до могили вийшла чорно-біла кішка. Охоронці Троєкурівського сказали, що вона — "господиня кладовища", і з'являється таким чином не часто. Але якщо приходить "зустріти" похованого — це добрий знак: "Значить, душа у людини була чиста", — розповів близький друг Началової, співак Олександр Панайотов.

Юлія Началова Instagram @julianachalova

Також він зазначив, що цікавий момент трапився в день трагічної смерті Началової, 16 березня. Артистка брала участь у зйомках шоу "Один в один", в якому була наставницею. Ця робота на телебаченні стала останньою для Юлії. Фінал показали через кілька годин після її смерті — коли шанувальники сумували через втрату, на екрані показували веселу Началову і перемогу її підопічного.

Могила Юлії Началової МК.Ru

Характерно, що знайомий Началової, соліст "А-Студіо" Батирхан Шуркенов також помер перед фіналом того ж шоу у 2015 році.

Могила Юлії Началової МК.Ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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