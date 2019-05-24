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Прийомна донька Потапа засвітила "вагітний" живіт: з'явилися фото

10.4тЧитати матеріал російською

Прийомна донька українського продюсера й музиканта Олексія Потапенка (Потапа), старша донька його екс-дружини Ірини Горової Наталія заінтригувала мережу знімком із "вагітним" животом.

Так, 22-річна дівчина в Stories свого аккаунта в Instagram показала фото з явно кругленьким животиком і зазначила, що "це занадто особистий момент, який вона не хоче обговорювати".

Низка ЗМІ вже повідомили, що Горова-молодша нібито чекає дитину. Дівчина ж, найімовірніше, у такий спосіб просто вирішила пожартувати і, очевидно, навмисно надула живіт.

Наталія Горова і Потап

Наталія Горова і Потап

Instagram @ natashka.gorovaya

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Зазначимо, що Наталя була запрошена на гучне весілля свого прийомного батька Потапа і співачки Насті Каменських. На захід вона вибрала облягаюче вбрання, яке б відкривало її живіт.

Наталія Горова

Наталія Горова

Instagram @ natashka.gorovaya

Підтягнутий прес і тонка талія підтвердили, що Горова не перебуває в цікавому положенні. Ще одним підтвердженням стало відео, на якому видно, як Наталя відривається на весіллі з шампанським.

"Сторіз" Наталії Горової

"Сторіз" Наталії Горової

Instagram @ natashka.gorovaya

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особа
Олексій Потапенко (Потап)
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
шоу-бизнесновини
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