Прийомна донька Потапа засвітила "вагітний" живіт: з'явилися фото

Прийомна донька українського продюсера й музиканта Олексія Потапенка (Потапа), старша донька його екс-дружини Ірини Горової Наталія заінтригувала мережу знімком із "вагітним" животом.

Так, 22-річна дівчина в Stories свого аккаунта в Instagram показала фото з явно кругленьким животиком і зазначила, що "це занадто особистий момент, який вона не хоче обговорювати".

Низка ЗМІ вже повідомили, що Горова-молодша нібито чекає дитину. Дівчина ж, найімовірніше, у такий спосіб просто вирішила пожартувати і, очевидно, навмисно надула живіт.

Наталія Горова і Потап Instagram @ natashka.gorovaya

Зазначимо, що Наталя була запрошена на гучне весілля свого прийомного батька Потапа і співачки Насті Каменських. На захід вона вибрала облягаюче вбрання, яке б відкривало її живіт.

Наталія Горова Instagram @ natashka.gorovaya

Підтягнутий прес і тонка талія підтвердили, що Горова не перебуває в цікавому положенні. Ще одним підтвердженням стало відео, на якому видно, як Наталя відривається на весіллі з шампанським.

"Сторіз" Наталії Горової Instagram @ natashka.gorovaya

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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