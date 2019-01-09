Прийомна дочка Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу: мережа в захваті

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), дочка його екс-дружини Ірини Горової Наталія показала апетитне тіло своїм шанувальникам.

Так, дівчина похвалилася в мережі пікантним фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку". Знімок опублікований на особистій сторінці Горової-молодшої в Instagram.

20-річна Наталія проводить зимові канікули на елітному курорті Багамських островів, де також знаходяться її мати Ірина і молодший брат, син Потапа Андрій. Крім відпочинку на островах, зіркове сімейство також проведе частине сімейного відпочинку в круїзі по Атлантичному океану.

"Моя стрічка в Instagram різко перетекла з холодного Сіетла (США) на сонячні Багами. Сьогодні наш корабель зупинився біля Багамських островів. Ой, словами не описати як же тут чудово", – розповіла дівчина.

Новини Прийомна донька Потапа пікантно засвітила апетитні форми

У свою чергу, її фоловери звернули увагу на апетитні форми колись прийомної доньки Потапа, написавши їй масу компліментів в коментарях під фото.

Нагадаємо: в грудні 2016 року Потап зізнався, що вже кілька років не живе зі своєю дружиною Іриною Горовою. Пара розлучилася, проте продовжила працювати разом над спільним проектом Mozgi Entertainment.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прийомна дочка репера показала нескромні фото в соціальній мережі зі свого літнього відпочинку, чим привела в захват своїх фоловерів.