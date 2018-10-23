''Прийняла удар'': лідер ''Дизель Шоу'' розповів про героїзм Поплавської

Зірка та один із засновників відомого гумористичного проекту "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який постраждав у смертельній ДТП під Києвом, зворушливо розповів про героїзм загиблої колеги Марини Поплавської.

Так, артист написав на своїй сторінці у Facebook пост, у якому висловився про трагедію, зазначивши, що під час аварії саме Марина прийняла увесь удар на себе. Вона завжди під час їхніх подорожей сиділа біля водія, щоб спілкуватися, контролювати, чи не заснув він.

Таким чином, за словами Єгора, Поплавська зуміла ціною власного життя вберегти всю команду, яку щиро любила.

"Вона переживала за всіх і кожного набагато більше, ніж за себе. Вона й сиділа поряд із водієм завжди, щоб не давати йому заснути, щоб уберегти нас усіх... Можливо, у той жахливий ранок, який у нас усіх тепер стоїть у мозку на повторі, Марина прийняла увесь удар на себе, щоб ми жили", — написав Крутоголов.

Також артист зазначив, що досі не може говорити про загиблу колегу в минулому часі, але заради її світлої пам'яті він і вся команда "Дизель Шоу" відновляться і будуть продовжувати творчий шлях.

"Наші тріщинки і розриви заживуть, ми відновимося і не зупинимося, щоб їй там було смішно", — підсумував актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 жовтня, о 6:43 на Житомирській трасі автобус із акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася у Київській області біля села Мила. У результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них — лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов і одна з провідних актрис Яна Глущенко.

У понеділок, 22 жовтня, Марину Поплавську поховали у її рідному місті — Житомирі. За день до цього з артисткою також попрощалися у Києві.