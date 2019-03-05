"Пригальмуй!" Безстрашну Тодоренко закликали берегти дитину

Телеведучу Регіну Тодоренко, зірку проекту "Орел і Решка" закликали берегти маленького сина, якого вона народила в грудні 2018 року від співака Влада Топалова.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографію з аеропорту, на якій зображена з коляскою. Під знімком Тодоренко дала читачам декілька порад, як летіти в літаку з немовлям.

У своєму коментарі до посту Тодоренко також зізналася, що спиралася під час перельоту лише на свої відчуття і тепер ділиться з читачам власним досвідом.

До описаної нею ситуації у соцмережі поставилися по-різному: хтось захопився сміливістю телеведучої, хтось зізнався, що навряд чи зважився б на політ із дитиною. Деякі користувачі вказали Тодоренко на небезпеку.

"Регіно, пригальмуй! Бережи дитину! Цього ні за які гроші не купиш, а якщо щось трапиться, будеш шкодувати все життя", "Потерпіли б трохи, полетіли б пізніше. Для дитини такий стрес", "Бережіть краще малюка. Ще налітаєтесь", — вказали під знімком.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко проводить зараз час у Дубаї. На одному з фото у соцмережі підписники телеведучої розглянули "кругленький живіт" і кинулися вітати її з другою вагітністю.

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