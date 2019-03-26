Прем'єри світового балету станцюють в Києві "Кармен" і "Шахерезаду"

Головну партію виконає володар 6 золотих медалей, соліст бостонського театру - Айдос Закан.

Всіх шанувальників балетного мистецтва чекає справжній сюрприз, 28 березня в Національній опері України презентують два одноактних балетних вистави – "Кармен" і "Шахерезада". Українська постановка буде присвячена легенді українського балету, яка першою виконала партії Кармен - Валентині Калинівської. І вона обіцяє в цей віяло бути в залі!

Головні партії виконають Наталія Мацак, Сергій Кривоконь, Ян Ваня і спеціальний гість із США - Айдос Закан. Айдос Закан - соліст Бостонського балету і балету "Аалто" в Німеччині.

Заманити Айдос в проект стало справжньою удачею, адже він лауреат 14 міжнародних конкурсів, володар 6 золотих медалей і Гран-прі.

Його партнерка - Наталя Мацак, яку сама Калиновська вважає найкращою виконавицею ролі Кармен, прима Національної опери України. Одна з найбільш затребуваних українських балерин, вона співпрацює з провідними солістами відомих театрів світу. Її майстерність було визнано легендами балетної сцени: Ольгою Лепешинська, Юрієм Григоровичем, Наталею Макарової і багатьма іншими.

Сергій Кривоконь - Еськамільо - учень видатних педагогів: народного артиста Прядченка М. Д. та народної артистки Лагоди А. В. В його репертуарі присутні не тільки ролі "принців", але і характерні провідні партії, що є рідкісним поєднанням для класичного танцівника. Експерти балетного світу відзначають рідкісний талант і професіоналізм, вміння Сергія до яскравого і самобутнього самовираження на сцені, не залишаючи байдужою українську і західну публіку.

Ян Ваня - Хозе - провідний соліст Національної опери України. Навчався в Празькому хореографічному училищі. Один з переможців фестивалю імені Рудольфа Нурієва.

Свого часу балет "Кармен-сюїта" створювався і для балерини Майї Плісецької. Вона вважала партію Кармен головною партією в своєму житті. Сюжет "Кармен" привертав увагу хореографів. У 1845 році, молодий Маріус Петіпа, який працював в мадридському Королівському театрі, здійснив постановку одноактного балету "Кармен і Тореадор".

Першу спробу відтворити оперну музику Бізе в балеті зробив відомий хореограф Касьян Голейзовський, який здійснив постановку "Кармен" на сцені Художнього театру Вікторини Крігер в 1931 році.

Музика видатного композитора зацікавила також французького балетмейстера Ролана Петі, іспанського хореографа Антоніо Гадеса. Вони здійснили танцювальні версії цього твору.

Київська прем'єра "Кармен-сюїти" відбулася 25 травня 1973 року. Українська балерина Валентина Калиновська (перша виконавиця головної партії) не побоялася суперництва і створила своєрідний, багатогранний характер волелюбної і гордої жінки. У минулому році Валентина Федорівна відзначила своє 80-річчя, але веде активний спосіб життя і обіцяє особисто бути присутнім на столичній постановці.

Нагадаємо, балет "Кармен" і "Шахерезада" відбудеться 28 березня в Національній опері України.

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