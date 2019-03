Пісня Лазарєва "обвалила" місце Росії на "Євробаченні-2019": з'явився оновлений рейтинг

Після офіційної прем'єри пісні російського співака Сергія Лазарєва, з якою він представить РФ на міжнародному конкурсі "Євробачення-2019", позиція Росії в букмекерському прогнозі вперше "обвалилася".

Оновлені рейтинги букмекерів опубліковані на міжнародному сайті пісенного конкурсу. Трійка лідерів у таблиці виглядає так:

Нідерланди;

Росія;

Швеція.

Топ-10 країн-учасниць "Євробачення" за станом на 9 березня Скріншот

Перші ставки на майбутній конкурс "Євробачення" були оприлюднені 17 січня. Уже тоді букмекери винесли на перше місце тоді ще неназваного представника Росії. До презентації конкурсної пісні країна займала перше місце в рейтингах букмекерів, обганяючи конкурентів.

Відзначимо, композиція з назвою Scream ("Крик") Лазарева присвячена різноманітним страхам, які люди носять із собою з дитинства.

Instagram Сергія Лазарєва

Нагадаємо, "Євробачення" триватиме в Ізраїлі з 14 до 18 травня. Лазарєв уже представляв Росію на конкурсі в 2016 році, який відбувся в Стокгольмі. Він зайняв третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one.

Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.

Дивіться відеокліп на пісню нинішнього фаворита букмекерів — представника Нідерландів:

Як писав OBOZREVATEL, після перемоги в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Крім того, Україна може пропустити і Євробачення-2020, детальніше про це читайте за посиланням.

