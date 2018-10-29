''Прекрасний Ленін'': у Росії лідеру Rammstein подарували бюст радянського вождя

Лідеру німецької рок-групи Rammstein Тіллю Ліндеманну подарували бюст Володимира Леніна в Москві. Подарунок приурочили до річниці Жовтневої революції.

Як повідомляє РІА Новини, Ліндеманн приїхав до російської столиці з камерним літературно-музичним концертом, присвяченим виходу книги його ранніх віршів Messer.

Подарунок його розвеселив.

"Прекрасний Ленін", - сказав музикант, який народився і виріс у Німеччині.

Під час візиту в Росію Ліндеманн виступить у п'яти містах: у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Іркутську і Самарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Поштовій площі в Києві був помічений фронтмен популярної німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн.