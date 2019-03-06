''Працює з психологами'': менеджер KAZKA розповів про ''божевілля'' навколо солістки

Вокалістка українського гурту KAZKA Саша Зарицька посилено працює над собою, і в цьому їй допомагають психологи. Адже те, що відбувається навколо колективу - справжнє божевілля.

Про це в інтерв'ю YouTube-проекту "Зе Інтерв'юер" розповів менеджер гурту Юрій Нікітін.

Юрій Нікітін Фото: gloss.ua

"Саша посилено працює над собою щодня сама, з фахівцями, з психологами, з біоенергетиками. Це дуже серйозне питання, коли в тебе включено таку кількість аудиторії. Це питання недооцінюють. Це божевілля. Сотні мільйонів людей на планеті Земля слухають твій трек. Це не може не позначатися на тій людині, яка співає", - пояснив він, маючи на увазі головний хіт колективу, пісню "Плакала".

На сьогоднішній день тільки в YouTube трек гурту прослухали понад 80 млн користувачів, кліп до пісні зібрав понад 160 млн. Це перша україномовна пісня, яка може похвалитися таким успіхом.

"Мені дуже подобається те, що зараз відбувається. Гурт Eagles - це гурт однієї пісні. Але це не заважає їй бути однією з найбільш продаваних в історії музики. Це вже не від нас залежить. Наша з вами задача - чесно займатися своєю справою і працювати з кожним треком, як з "Плакала" або "Свята". Коли була популярна "Свята", всі теж казали, що KAZKA це гурт однієї пісні", - додав Нікітін.

Як писав раніше OBOZREVATEL, популярні YouTube-блогери розлютились на гурт KAZKA. За їх словами, лейбл, до якого належить колектив, блокує відео з критикою на адресу музикантів.

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