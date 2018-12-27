"Практично всі": Лоліта розповіла, як Україна захопила шоубізнес у Росії

Продакшн у російському шоубізнесі на 90% пов'язаний з Україною.

Про це розповіла російська співачка українського походження Лоліта Мілявська в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Крючок TV" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Взагалі російська естрада на 90 відсотків — це Україна. І дотепер, до речі, міграція існує. Всі мої останні альбоми написані людьми, які народилися в Україні, живуть в Україні або переїхали сюди з України. І вони дуже якісно працюють. Всі подорожують, творять, працюють. все нормально. Приїхали, грошики заробили, поїхали, всі безкінечно на зв'язку", — розповіла Мілявська.

Лоліта Мілявська Кадр із відео

За її словами, практично всі російські зірки користуються українським аутсорсингом.

"Телепродакшн, створення текстів, музики. І всі кажуть: "Приїхала Україна, все — ми спокійні". Коли в Росію приїжджає якийсь український продакшн і робить проект, усі кажуть "Це вишка! "Українці привозять із собою staff-команду, яка все робить чітко і злагоджено. Не знаю, чому так, чому Україна так розвивається. Усі мої колеги виділяють Україну з великою любов'ю, пієтетом і повагою", — пояснила вона.

При цьому Мілявська запевнила, що послуги українців коштують не дешевше, ніж у їхніх конкурентів із Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тому ж інтерв'ю Мілявська назвала Крим частиною України, зазначивши, що засуджує будь-яку війну і не бере участі в політичних іграх.

Після цього співачку накрила хвиля обурення з боку росіян. Зокрема, багато ЗМІ Росії процитували артистку, спровокувавши бурю гнівних дискусій у коментарях.

Пізніше знаменитий музикант, лідер "Машины времени" Андрій Макаревич прокоментував слова Мілявської про те, що Крим – Україна. Він зазначив, що скандальні висловлювання не є головною новиною і не заслуговують на увагу.

Сама ж Лоліта також відреагувала на скандал заявивши, що її фраза просто вирвана з контексту інтерв'ю.