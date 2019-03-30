"Прах міг би гастролювати": в Росії різко висловилися про смерть Началової

Російська телеведуча і модель Анна Калашникова різко засудила зірок, які намагаються підняти свою популярність на смерті співачки Юлії Началової.
На думку поп-діви, занадто активна публічна скорбота пояснюється лише бажанням отримати піар на популярній темі, пише "Газета.ру".
"Про Началову взагалі зараз багато говорять, що її талант просто не помічали, але ж вона була у нас практично російською Мерайєю Керрі", — сказала Калашникова.
Юлія Началова та Анна Калашникова
"Прах зараз міг би з успіхом гастролювати, якби таке було взагалі можливо. Звучить, звичайно, не дуже красиво, але від деяких фактів не відкрутишся ніяк", — зазначила артистка.
Вона звернула увагу, що подібні ситуації спостерігалися в російському шоу-бізнесі не тільки після смерті Началової.
При цьому телеведуча підкреслила, що її слова спрямовані не стільки проти преси та телебачення, які активно висвітлюють подробиці смерті Началової, скільки проти інших зірок.
"Мене дивують артисти, які у себе в соціальних мережах так і пишуть: "Вистачить усім уже хайпувати на смерті! Журналісти, ви жахливі!" А ви самі такими постами хіба не намагаєтеся отримати реакцію шанувальників, коментарі, лайки, зіштовхнути всіх лобами? Не ловите хвилю хайпу?" — задалася питанням Калашникова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
Співачку поховали у четвер, 21 березня, на Троєкурівському кладовищі в Москві. Попрощатися з нею прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу.
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