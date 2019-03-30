"Прах міг би гастролювати": в Росії різко висловилися про смерть Началової

Російська телеведуча і модель Анна Калашникова різко засудила зірок, які намагаються підняти свою популярність на смерті співачки Юлії Началової.

На думку поп-діви, занадто активна публічна скорбота пояснюється лише бажанням отримати піар на популярній темі, пише "Газета.ру".

"Про Началову взагалі зараз багато говорять, що її талант просто не помічали, але ж вона була у нас практично російською Мерайєю Керрі", — сказала Калашникова.

Юлія Началова та Анна Калашникова

"Прах зараз міг би з успіхом гастролювати, якби таке було взагалі можливо. Звучить, звичайно, не дуже красиво, але від деяких фактів не відкрутишся ніяк", — зазначила артистка.

Вона звернула увагу, що подібні ситуації спостерігалися в російському шоу-бізнесі не тільки після смерті Началової.

При цьому телеведуча підкреслила, що її слова спрямовані не стільки проти преси та телебачення, які активно висвітлюють подробиці смерті Началової, скільки проти інших зірок.

"Мене дивують артисти, які у себе в соціальних мережах так і пишуть: "Вистачить усім уже хайпувати на смерті! Журналісти, ви жахливі!" А ви самі такими постами хіба не намагаєтеся отримати реакцію шанувальників, коментарі, лайки, зіштовхнути всіх лобами? Не ловите хвилю хайпу?" — задалася питанням Калашникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.