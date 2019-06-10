Позашлюбна донька зірки "Кадетства" госпіталізована у важкому стані

Позашлюбна донька російського актора Олександра Головіна, відомого за ролями в серіалах "Кадетство", "Татусеві дочки", а також фільмі "Сволочи",Олівія була екстрено госпіталізована в Москві.

Дівчинку доставили в одну з клінік міста з гострою кишковою інфекцією. Про це розповіла її мама, Світлана Бєлогурова, пише "СтарХит".

Олександр Головін Навколо ТВ

"Ми в лікарні з гострою кишковою інфекцією. У мене серце розривається від кожного її позиву на блювання. Зараз їй дуже погано й у мене котяться сльози, бо не знаю, чим допомогти", – написала Бєлогурова.

Молоду маму також обурило, що досі більшість людей вважає, що вона піариться на історії з батьківством Головіна й нібито вигадала історію про хворобу доньки.

Світлана Бєлогурова з донькою Олівією СтарХит

"Який піар, народе? Я сиджу без сил одна з нею в палаті, а Олівія заснула від слабкості", – додала вона.

За словами Бєлогурової, батько дівчинки Олександр Головін не запропонував їй ніякої допомоги з догляду і лікуванню їхньої спільної дитини.

Світлана Бєлогурова з донькою Олівією СтарХит

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор відмовився визнавати дитину і матеріально допомагати. Мати дівчинки, танцівниця балету "Тодес" Світлана Бєлогурова подала на актора до суду через відмову від доньки. У червні 2019-го в суді оприлюднили результати ДНК-аналізу, який показав, що Головін є біологічним батьком дівчинки.

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