Повністю гола Астаф'єва спровокувала фурор у мережі: фото секс-бомби

Українська співачка, актриса й екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала знімок, на якому зображена повністю голою.

Фото опубліковано в Stories Instagram-аккаунта Астаф'євої. На ньому вона позує в готельному номері на острові Балі, де зірка наразі проводить свою відпустку.

Свою публікацію в "історіях" соціальної мережі артистка підписала загадковою фразою "I'll be back" ("Я ще повернуся" – Ред). Ймовірно, артистка незабаром планує повернутися після відпочинку в Україну, про що і повідомила фоловерам.

Гола Даша Астаф'єва на Балі Instagram @da_astafieva (скріншот з Stories)

Відзначимо, секс-бомба Даша Астаф'єва провела на Балі 7 днів. Протягом відпочинку співачка і модель чоловічого глянцю Playboy неодноразово радувала своїх фанів відвертими знімками. Так, артистка захопила шанувальників у мережі серією гарячих фото в купальнику з глибоким декольте, яке підкреслює її апетитні груди значних розмірів.

Також Астаф'єва публікувала і повністю оголені фото, де прикривала пікантні частини тіла капелюхом із широкими полями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

Секс-бомба активно гастролювала містами України з виставою "Чоловік нарозхват", під час якої виходила на сцену в еротичній білизні, демонструючи свій шикарний бюст.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram