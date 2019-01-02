''Повний відстій!'' Бузову ''знищили'' у мережі через новий кліп

Російська співачка Ольга Бузова випустила новий кліп із назвою "Танцюй під Бузову", який розкритикували у мережі.

Відео з'явилося 31 грудня на Youtube-каналі співачки. У ньому взяв участь актор Андрій Гайдулян ("Універ") і його дівчина, актриса Олександра Валескевіч ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").

Кадр з відео Андрій Гайдулян і Олександра Валескевіч

Також у кліпі зіграв уродженець Одеси Анатолій Вассерман, який в 2016 році втік у Росію і отримав її громадянство.

Анатолій Вассерман Скрині з відео

За сюжетом відео в трьох квартирах абсолютно різні люди зустрічають Новий рік і постійно натикаються на Бузову: вона миготить на всіх екранах, її зображення нанесене на всі етикетки і навіть на ліки.

Ольга Бузова Скрині з відео

Однак варто їй заспівати із закликом "трясти кавунами під легку музику", як всі пускаються у танок. Співачка навіть сама приходить в один із будинків і приносить піцу в образі Снігуроньки, а в фіналі кліпу вітає росіян із Новим роком у ролі президента Володимира Путіна, щоправда, останнє виявляється лише сном.

Більшість підписників у коментарях назвали кліп жахливим. Ось найбільш заплюсовані з них: "Навіть таке світле свято як НР Бузова змогла загидити своїм ла**ом...", "Нє, ну це пі***ць. Куди ми котимося?", "Ні сенсу, ні пісні, ні танцю. Повна х**ня . Хлопці, ви з глузду з'їхали? Повний відстій!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова розлютила мережу своїм відвертим фото.