Повернення "Сватів" на ТБ: де дивитися онлайн третю серію

На українському телеканалі 1+1 стартував показ шостого сезону скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

У середу, 3 липня на екрани вийде третя серія "Сватів". Епізоди виходять щодня в ефірі телеканалу з понеділка по четвер о 20:45 за київським часом. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, де дивитися онлайн 3 серію "Сватів" (відео дивіться в кінці новини).

Шостий сезон серіалу "Свати", крім ефірів телеканалу буде також доступний на офіційному сайті 1+1, а також на каналі в YouTube.

Де дивитися серіал "Свати"

Шостий сезон серіалу "Свати", крім ефірів телеканалу, буде також доступний на офіційному сайті 1+1, а також на каналі в YouTube.

"Свати", 3 серія 6 сезон

Про що буде третя серія шостого сезону "Сватів"

Настав травень. Прийшов час сім'ї Будьків садити картоплю і ... "збирати врожай війни": Іван Будько виявляє на своєму городі міну. Женя і Катя зустрічають англійця Джека і разом з ним доставляють лист часів Другої світової війни, которій не дійшов до адресата Іван і свати проводять виховно-патріотичні заняття з онуками.

"Свати", 3 серія 6 сезон

Дивитися "Свати" 3 серія сезон 6 онлайн:

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"Свати": дивитися всі серії онлайн

Сюжет шостого сезону серіалу "Свати" побудований на подіях через 8 років після знайомства сімей Будько та Ковальових. За цей період в житті сватів багато що змінилося. Внучка Женя виросла і перестала бути готом – тепер її цікавлять хлопці. Але чомусь вони майже не звертають на Женю уваги, через що вона плаче в подушку ночами.

Перша серія вийшла на екрани в понеділок, 1 липня. Настала весна, авантюрний характер Івана Будька штовхає його зайнятися великим квітковим бізнесом. Зайнятися самому, а заодно втягнути в підприємництво і всіх домашніх. Бізнес бізнесом, а й про подарунки коханим дружинам до восьмого березня не можна забувати, а то весь рік згадувати будуть. Іван і його вірний приятель Мітяй вдаються до крайніх заходів, щоб здивувати свої другі половинки оригінальним подарунком.

Другу серію "Сватів-6" показали 2 липня, у вівторок. Нарешті до бабусь і дідусів переїжджають Женя і близнюки. На них чекають нова школа, нові друзі і нові конфлікти з однокласниками. Микита і Віка борються з подвійними стандартами дорослих. Женя вчить розмовній англійській вчительку. А в цей час Сан Санич Беркович стає жертвою власного першоквітневого розіграшу.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної чинності рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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