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"Потворна!" Глюкоза викликала суперечки в мережі вульгарним знімком

8.9тЧитати матеріал російською

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, захопила шанувальників пікантним фото.

На ньому вона позувала в купальнику і прозорих ботфортах. Спокусливе фото Глюкоза розмістила на особистому знімку в Instagram.

Пікантний образ і відверте вбрання викликали бурхливу реакцію у прихильників Наталії.

🦄 📸 @davidmushegain

Публікація від ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Багато з них відзначили, що артистка стала нагадувати зовні порноактрису, інші ж вказали, що Глюкозі пора вже зняти білизну взагалі.

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"Показати більше нічого?" Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

"Що з лицем? Якась тужлива порнушниця... Це жахливо, пора зняти взагалі купальник", – обурилися шанувальники.

"Стала зовсім потворно-вульгарною. Навіщо тобі такі знімки? ти виглядаєш молодше за свої роки, але як набридли ці голі ж*пи", – додали інші.

"Потворна!" Глюкоза викликала суперечки в мережі вульгарним знімком

"Потворна!" Глюкоза викликала суперечки в мережі вульгарним знімком

"Потворна!" Глюкоза викликала суперечки в мережі вульгарним знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

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Особи
Наташа Іонова (Глюк'оZа)глюкоза
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не знаю кому она интересна?она страшненькая))))на что там смотреть то?)))))
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