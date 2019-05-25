Поцілунки та пристрасть: як розвивалися стосунки переможниці "Холостяк-9" з Добриніним

Переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова з першої зустрічі з головним героєм Микитою Добриніним почала створювати власну історію.

OBOZREVATEL згадав, як розвивалися стосунки парочки на проекті, про хитрощі дівчини і про пристрасні поцілунки.

20-річна Даша ще в момент знайомства підкорила Микиту. Вона йшла швидким і нерівним кроком від хвилювання, несучи в руках скретч-карту із завданнями на майбутнє. Це підкупило головного героя, а враження були такими сильними, що Добринін відразу запам'ятав дівчину.

Відео: перша зустріч Даші і Микити - хитрість

На першу вечірку прийшли і друзі Добриніна – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. В цілому дівчина їм сподобалася, хоча співачка подумала, що Даша ще не готова до серйозних стосунків.

Даша Квіткова Холостяк.СТБ - інстаграм

Саме з Дашею у Микити стався перший поцілунок на проекті. Це трапилося на третьому тижні, коли Добринін запросив дівчат до нічного клубу. Дівчина вела себе дуже стримано, тому головний герой взяв її за коліно і пристрасно поцілував.

Пристрасний поцілунок Даші і Микити в третьому випуску - відео

У п'ятому випуску Микита відвів дівчат до університету. Там Даша зізналася, що до останнього моменту не хотіла вчитися. Але диплом допоможе їй "встати на ноги". Дівчина працює провідним майстром з волосся, веде благодійний проект, викладає. Добриніну сподобалася цілеспрямованість учасниці. Адже вона не обмежує себе в розвитку.

Даша Квіткова та Микита Добринін в п'ятому випуску Instagram @ holostyakstb

Пристрасть між героями росла від випуску до випуску. На шостому тижні Микита запросив Дашу пограти в гольф, але вони настільки захопилися один одним, що забули про гру.

Відео: Романтичне побачення Даші і Микити в шостому випуску

Вже на сьомому тижні через особисту історію Даші і Добриніна розгорівся скандал на проекті. Вони цілувалися у всіх на очах, через що інші учасниці не витримали і влаштували істерику. Парочці було ніяково, але вони не мали наміру виправдовуватися перед іншими.

Протягом проекту Микита намагався виконувати з Дашею бажання, які були на дошці. Одного разу він застав дівчину зненацька, коли прийшов в будинок без попередження. Він приніс какао, яке вона хотіла випити разом.

У 10 випуску Микита познайомився з її сім'єю. Батько Даші – військовий, покликав героя колоти дрова. Під час розмови він запросив Добриніна покататися на лижах, продемонструвавши йому довіру і симпатію.

Микита з татом Даші Instagram @ holostyakstb

У передостанньому випуску Микита познайомив Дашу зі своїми батьками. Дідусеві, якого головний герой обожнює, вона дуже сподобалася. Учасниця показала себе на кухні, як господиня. А ось батьки залишилися під суперечливими враженнями від знайомства. Вона намагалася правильно відповідати на питання, і матері Добриніна здалося, що дівчина ще дуже молода для серйозних стосунків. Адже на проект вона прийшла в 20 років, тому різниця у віці здалася дивною.

Даша, Микита і його дідусь Instagram @ holostyakstb

Останній крок до стосунків був у фінальному випуску. Даша вилила на Микиту своє невдоволення, що він постійно шукає підводні камені в її словах. Однак, незважаючи на претензії, вони провели чудовий вечір, роздягнувшись в джакузі. Микита встиг дізнатися її з різних сторін, і це лише зміцнило його бажання дізнаватися дівчину далі і будувати з нею стосунки.

Микита і Даша офііально разом Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

Добринін вибрав Дашу Instagram @ holostyakstb

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати, випробовуючи терпіння Добриніна. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

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